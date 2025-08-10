Voor Liverpool en Arne Slot begon het seizoen zondag met een domper. De regerend landskampioen verloor in de strijd om de Community Shield na strafschoppen van bekerwinnaar Crystal Palace. Liverpool greep naast de eerste prijs van het jaar, maar misschien is dat wel een geluk bij een ongeluk.

Liverpool, dat het zonder kersverse vader Ryan Gravenberch moest doen, begon nog erg goed aan het duel. Aankoop Hugo Etikite zette The Reds razendsnel op voorsprong, maar net zo vlug kon Crystal Palace vanaf elf meter de score in balans brengen na een overtreding van Virgil van Dijk.

Jeremie Frimpong zette The Reds vervolges weer op voorsprong, maar na nog een klungelig moment van Van Dijk dwong Palace alsnog een penaltyserie af. Liverpool miste daarin liefst drie keer en greep daarmee naast de Community Shield.

De teleurstelling was van de gezichten af te lezen bij coach Arne Slot en zijn spelers, maar misschien moeten ze juist blij zijn met de nederlaag. Liverpool lijkt daardoor namelijk te zijn ontsnapt aan een vloek die al ruim vijftien jaar rondwaart in het Engelse voetbal.

Vloek van Community Shield

Het lijkt vanzelfsprekend dat het winnen van de Community Shield een boost geeft voor de rest van het seizoen, maar daar is in het verleden weinig van gebleken. In de afgelopen vijftien jaar is het namelijk maar één keer gebeurd dat de winnaar van de supercup later dat seizoen ook de landstitel pakte. Er mag dus gerust worden gesproken van de 'vloek van de Community Shield'.

Manchester City deed het in het seizoen 2018-19. Ze wonnen de Community Shield toen door met 2-0 te winnen van Chelsea en werden met één punt voorsprong op Liverpool ook kampioen. The Citizens wonnen sindsdien de prijs nog twee keer, maar opmerkelijk genoeg deden ze dat precies in de twee seizoenen waarin Liverpool de ploeg van Pep Guardiola wist af te troeven in de strijd om de landstitel.

Begin van Premier League

Liverpool hoopt onder leiding van Arne Slot voor het eerst sinds 1984 weer eens het kampioenschap te gaan prolongeren en die kans lijkt door de nederlaag van zondag weer iets groter te zijn geworden. The Reds beginnen het seizoen in de Premier League op vrijdag 15 augustus met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth.

