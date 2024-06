'Nederland heeft 5 procent kans om het EK voetbal te winnen': databureau Opta voorspelt eindtoernooi

Hoe gaat Nederland het doen op het EK voetbal? En welke landen zijn topfavoriet voor de eindzege? Laat het beantwoorden van die vragen maar over aan databureau Opta. Die berekende en analyseerde de uitkomst van het EK. Op 14 juli, na de finale, weten we of onderstaande cijfers kloppen.

Als we Opta mogen geloven maken Engeland (19,9 procent) en Frankrijk (19,1 procent) de meeste kans om titelhouder Italië op te volgen. Engeland werd nog nooit Europees kampioen, maar de mannen van bondscoach Gareth Southgate mogen hopen op revanche na de verloren finale in 2021. Frankrijk kende een teleurstellende laatste editie van het EK, waar het in de achtste finale uitgeschakeld werd door Zwitserland. Toch haalden de Fransen wel de laatste twee finales van het WK.

Duitsland: outsider

Gastland Duitsland volgt op enige afstand met 12,4 procent en krijgt de stempel als prominente outsider. Sinds 2018 gaat het bij onze oosterburen wat minder. Vanaf dat moment werden zij op het WK twee keer uitgeschakeld in de groepsfase en op het EK in 2021 waren de achtste finales het eindpunt. Het moment om in eigen land de slechte reeks te beëindigen.

Voorspellingen voor het EK 2024 van Opta. © Opta Analyst

Wat zijn de kansen voor Oranje?

Opta geeft nog vijf landen een redelijke kans: Spanje (9,6 procent), Portugal (9,2 procent), Nederland (5,1 procent), Italië (5 procent) en België (4,7 procent). De andere deelnemende landen krijgen van het databedrijf een vrijwel onmogelijke kans om het EK verrassend te winnen.

Kansen in groep D

Met een schamele 5 procent kans behoort Oranje dus niet tot de topfavorieten. Toch biedt de voorspelling van Opta enigszins hoop. Nederland heeft in groep D met Frankrijk, Oostenrijk en Polen 24 procent kans op groepswinst, 33,9 procent op de tweede plek en 25,5 procent op plek drie. Dus doorgaan moet geen probleem opleveren.

Voorspellingen groep D van het EK 2024 van Opta. © Opta Analyst

Kwartfinale eindstation

De mannen van bondscoach Ronald Koeman krijgen 76,2 procent kans toegedicht om de laatste zestien te halen. Bovendien is het nog vrij positief gesteld met 45,8 procent kans om de kwartfinale te bereiken. Daarna behaalde Nederland in nog 'slechts' 24,2 procent van de simulaties de halve finale.

Finale: 11,4 procent

De laatste keer dat Oranje de finale behaalde van het EK was in 1988. Toen won het elftal met onder andere Marco van Basten de enige beker op een eindtoernooi uit de Nederlandse historie. Voor een plek in de finale worden de kansen van ons kikkerlandje gesteld op 11,4 procent. Op het kunstje van 1988 herhalen, staat dus een percentage van 5,1 procent.