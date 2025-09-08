Nederland heeft zich tot twee keer toe lelijk te kijk laten zetten tegen twee laaggeklasseerde ploegen op de wereldranglijst.Men dacht dat Oranje de volgende stap naar de wereldtop had gezet. Maar niets lijkt minder waar. Oranje is gewoon terug bij af.

Na een onnodige misstap tegen Polen was het vertoonde spel tegen Litouwen nog veel erger. Oranje begon zondag nog sterk en maakte snel twee doelpunten, maar daarna ging volledig de klad erin. De voetbaldwerg kwam nota bene op gelijke hoogte in tien minuten en na de 3-2 van Memphis Depay ging Oranje in de laatste minuten van het duel met vijf (!) man achterin spelen. Een beschamend moment tegen de nummer 143 van de wereld.

Spanje

Wat een intens contrast met de twee duels tegen Spanje, die door Oranje zelf als maatstaf is gezet. Zo moet Oranje het elke keer doen, werd er gezegd op de persconferenties die daarna volgde. Daarvoor had Nederland het namelijk ook lastig tegen kleinere landen, zie de Nations League-campagne en het EK van afgelopen jaar.

In heel 2024 won Oranje niet van een ploeg uit de top-25 en in de Nations League was het ook nooit sprankelend tegen Bosnië en Hongarije. En dan niet te vergeten hoe Oranje voor de dag kwam in München tegen Duitsland.

De hoop was terug na Spanje en de interlandperiode erna waar er vrij simpel van Finland werd gewonnen en Malta werd afgeslacht. Een soort zelfde verloop werd nu verwacht, maar niets bleek minder waar. Nederland was slordig, kon het niet opbrengen om op hoog tempo te spelen en dat niveau hoog te houden.

Wisselvallig

Voor een team met een aantal wereldtoppers in de gelederen, kan het niet zo zijn dat je twee keer achter elkaar zo speelt tegen kleinere landen. Dat mag een land uit de wereldtop niet gebeuren, dus is Nederland voorlopig nog niet zo ver. In iets minder dan een jaar tijd moet er nog een hoop gebeuren bij Oranje.

De hoop was er dat Oranje eindelijk kon aanhaken en richting het WK hoge ogen kon gooien. Oranje is terug bij af en is weer even wisselvallig als vóór Spanje.