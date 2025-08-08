Met de overwinning van Feyenoord op Fenerbahçe (2-1), de dubbele zege van FC Utrecht op Sheriff Tiraspol (1-3 en 4-1), en de ruime overwinning van AZ in de return tegen Ilves Tampere (5-0), zijn de Nederlandse clubs sterk begonnen aan het Europese seizoen. En dat is goed nieuws voor de UEFA-coëfficiëntenranglijst. In dit artikel lees je op welke plek Nederland momenteel staat en hoeveel punten ons land inmiddels heeft verzameld.

Op de ranglijst van de Eredivisie eindigden kampioen PSV en Ajax (2) afgelopen seizoen bovenaan. Daardoor hebben zij zich direct geplaatst voor de Champions League. Feyenoord, dat afgelopen seizoen als derde eindigde, mocht in de derde voorronde van de Champions League instromen. De Rotterdammers hebben een succesvolle start gemaakt met hun zege op Fenerbahçe in de thuiswedstrijd. De return staat volgende week op het programma.

Europees voetbal

Go Ahead Eagles zorgde afgelopen seizoen voor een grote verrassing door zich te bekronen tot bekerkampioen. Daarmee hebben de Deventenaren zich direct geplaatst voor de Europa League. FC Utrecht eindigde als vijfde in de Eredivisie en mocht instromen in de tweede voorronde van de Europa League, waarin het tweemaal Sheriff Tiraspol versloeg.

AZ eindigde als zesde en mocht instromen in de tweede voorronde van de Conference League. Daar nam de selectie uit Alkmaar het op tegen Ilves Tampere, waarvan het uit nipt verloor met 4-3 maar thuis alles goedmaakte door met 5-0 te winnen.

UEFA coëfficiënten

De regels omtrent welke clubs waar instromen wat betreft Europees voetbal, heeft te maken met de UEFA coëfficiënten ranglijst. Nederland staat op dit moment op de zesde plaats met 60.950 punten na Engeland, Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk. De lijst ziet er als volgt uit:

Plaats Land Punten 1 Engeland 94.839 2 Italië 84.374 3 Spanje 78.703 4 Duitsland 74.545 5 Frankrijk 67.748 6 Nederland 60.950 7 Portugal 54.966 8 België 52.750 9 Turkije 42.800 10 Tsjechië 39.600

Puntentelling

De basis van de puntentelling is als volgt: voor elke gewonnen wedstrijd krijgt een club twee punten, elk gelijkspel is genoeg voor één punt. Dat geldt voor alle Europese competities. Het puntenaantal wordt gedeeld door het totale aantal clubs per land dat begint aan een Europees seizoen, al zijn er wat uitzonderingen voor kwalificatiewedstrijden en zijn er bonuspunten te verdienen. In de kwalificatie worden deze punten gedeeld door twee, dus een overwinning is een punt waard en een gelijkspel 0.5 punt.

Aantal punten zijn bepalend

De coëfficiënten-ranglijst wordt door de UEFA gebruikt om te bepalen hoeveel clubs elk land mag afvaardigen naar de grote Europese toernooien. Om die reden is het belangrijk om als land zoveel mogelijk punten bij elkaar te verzamelen en wordt er vaak gesproken van "goed voor het Nederlands voetbal", wanneer een Nederlandse club een Europese zege boekt.

De coëfficiëntenweek zit er weer op:



🇳🇱NEDERLAND 3 gespeeld en 3 gewonnen, stevig op plaats 6!

🇵🇹Portugal en 🇧🇪België volgen ons goede voorbeeld.

🇳🇱Nog steeds op koers voor 6/6 overzomeraars!



Tot volgende week 👋 pic.twitter.com/8nHID6Dz4G — Coëfficiënten (@uefacoef) August 8, 2025

De hoogste vier landen op deze lijst mogen elk vier teams direct naar de Champions League sturen. Het land op plek vijf krijgt drie plekken, terwijl de nummer zes het moet doen met twee directe plaatsen. De stand van de competitie van het seizoen is bepalend voor het aantal Europese tickets dat een land in het daaropvolgende seizoen krijgt.