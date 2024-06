Nederland strijdt om groepswinst op EK: dit zijn de mogelijke scenario's voor de laatste wedstrijd tegen Oostenrijk

Het Nederlands elftal is al zeker van de volgende ronde, maar speelt dinsdagavond tegen Oostenrijk toch nog wel ergens om. Oranje staat voorafgaand aan het duel bovenaan in de groep, maar kan nog eerste, tweede én derde worden in de groep. Sportnieuws.nl zet alle mogelijke scenario's op een rijtje.

Oranje kwam in de vorige wedstrijd tegen topfavoriet Frankrijk prima voor de dag en dacht even de overwinning te pakken toen Xavi Simons de 1-0 maakte. Zijn goal werd echter afgekeurd en dus eindigde kraker in Groep D in een doelpuntloos gelijkspel. Daarmee is het in ieder geval zeker dat Nederland niet als laatste gaat eindigen in de poule, want die eer is toebedeeld aan Polen. Wel kan het nog eerste, tweede én derde worden. Wij zetten de scenario's op een rijtje.



Scenario's Nederland - Oostenrijk

In de laatste speelronde speelt Nederland tegen Oostenrijk en neemt Frankrijk het op tegen Polen, dat al uitgeschakeld is. Voorafgaand aan de laatste speelronde is Nederland de koploper met vier punten en dat zijn er evenveel als Frankrijk, beide landen zijn zeker van de volgende ronde. Oostenrijk staat op drie punten en heeft nog een punt nodig om de achtste finales te halen.

Scenario 1: Nederland wint

Het meest gunstige scenario: als Nederland wint en Frankrijk niet wint van Polen, is Oranje de groepswinnaar. Toch kan het bij een overwinning van Oranje weleens een heel ingewikkeld verhaal worden. Als ook de Fransen weten te winnen, is het doelsaldo doorslaggevend tussen beide teams. Normaal gesproken is dat het onderling resultaat, maar door de 0-0 in Leipzig is dat uiteraard gelijk.

Ook in doelsaldo kunnen beide landen nog volledig gelijk eindigen en dan gaan we naar de krochten van de UEFA-regels. Eerst wordt gekeken naar het Fair Play-klassement en kan een onterechte gele kaart zomaar beslissend zijn. Als ook dat gelijk is dan wordt er zelfs gekeken naar de resultaten uit de kwalificatiereeks. Nederland en Frankrijk zaten daarin ook bij elkaar in de groep en dan legt Oranje het dus af.

Scenario 2: Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk

Als Nederland gelijkspeelt tegen de Oostenrijkers dan is het zeker van een plaats bij de eerste twee en gaan de Oostenrijkers door als een van de beste nummers drie. Als Frankrijk verliest van Polen wint Oranje zelfs de groep.

Bij een gelijkspel van Frankrijk zal het doelsaldo gelijk zijn en hangt het af van welke van de twee teams de meeste doelpunten heeft gescoord. Als ook dat gelijk is, herhaalt het riedeltje van hierboven zich. Speelt Nederland gelijk en winnen de Fransen? Dan zijn Les Bleus eerste in de groep.

Scenario 3: Nederland verliest

Als Nederland verliest, eindigt het waarschijnlijk als derde. Oostenrijk komt dan in ieder geval boven Oranje te staan. Als de Fransen dan niet verliezen, is Nederland derde. Het is al zeker dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman dan doorgaat als een van de beste nummers drie.

Dat kan echter slecht nieuws zijn, want de volgende tegenstander is afhankelijk van welke andere nummers drie doorgaan. Het is zelfs mogelijk dat Oranje het in de volgende ronde dan al moet opnemen tegen Spanje.

Mogelijke tegenstanders Oranje in achtste finales

Plek in de groep Tegenstander in volgende ronde Eerste Nummer twee van Groep F (Turkije, Tsjechië of Georgië) Tweede Nummer twee van Groep E (België, Slowakije, Oekraïne of Roemenië) Derde Spanje, Winnaar groep C of winnaar Groep E (Afhankelijk van welke andere nummers drie doorgaan)

