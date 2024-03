'Nederland wil Marokko aftroeven: KNVB sprak met Eredivisie-uitblinker over interlandloopbaan'

KNVB-directeur Nigel de Jong heeft een gesprek gehad met Couhaib Driouech. Dat vertelt Mike Verweij van De Telegraaf in de podcast Kick-Off. De 21-jarige buitenspeler kan ook voor Marokko uitkomen, maar Oranje wil hem ook overhalen.

Verweij vertelt dat De Jong onlangs een gesprek heeft gevoerd met Driouech. De 21-jarige buitenspeler van Excelsior mag nog uitkomen voor Nederland en Marokko. Collega Valentijn Driessen vindt het toch wel apart dat De Jong een gesprek met specifiek Driouech heeft gevoerd. "Hij schijnt een gesprek te hebben gehad. Dat is een speler van Excelsior. Gaan we nu met spelers van Excelsior praten?"

PSV

Driouech speelt nog altijd bij Excelsior, maar afgelopen winter was hij heel dicht bij een transfer naar PSV. Op de laatste dag van de transferwindow was hij al in Eindhoven, maar een transfer ging uiteindelijk niet door. Verweij probeert de opmerking van Driessen dan ook gelijk te counteren. "Over een jaar is hij misschien speler van PSV." Driessen heeft ook op die opmerking een snel antwoord. "Bankzitter bij PSV dan."

'Grote mond'

De Jong is sinds begin 2023 sportief directeur bij de KNVB, maar Driessen is nog niet geïmponeerd door zijn prestaties. "Als je een grote mond hebt en zegt dat Nederland voor de top gaat en het hoogst haalbare, dan moet je als directeur zelf ook wel leveren. Al wordt bij de KNVB nooit iemand afgerekend op wat hij of zij wel of niet doet. Tot dusver heeft de Jong heel weinig succes geboekt."