De Nederlandse Mousa Alnaji (22) uit het Zeeuwse Axel had twee weken geleden de bijzonderste dag uit zijn kapperscarrière. Door het hebben van goede contact kon de kapper tijdens een trainingskamp in Oostenrijk superster Cristiano Ronaldo knippen.

Tegenover het Algemeen Dagblad legt Alnaji uit hoe hij plots bij het trainingskamp van Al Nassr terechtkwam. De jonge kapper uit Zeeland heeft veel familie in Saoedi-Arabië, onder wie een oom die een logistieke functie heeft bij de club van Ronaldo. Die oom beloofde Alnaji dat hij de spelers mocht knippen tijdens een trainingskamp in Europa. Toen de selectie van Al Nassr twee weken geleden in Oostenrijk was, kwam hij langs om de spelers te knippen.

Cristiano Ronaldo

Rechtsback Sultan Al-Ghannam was de eerste speler die in de hotelkamer van Alnaji geknipt werd. Later kwamen er meer spelers die geknipt wilden worden door de Nederlandse kapper, maar hij hoopte natuurlijk op Ronaldo. Nadat ook Sadio Mané (ex-Liverpool) en Marcelo Brozovic (ex-Internazionale) een praatje met hem kwamen maken, kwam de grote superster hem toch opzoeken.

Uiteindelijk mocht hij een dag later de baard van Ronaldo bijwerken. "Natuurlijk is Ronaldo ijdel, maar ik vond hem ook heel relaxed. Al die spelers zijn natuurlijk ook maar gewoon mensen, maar toch was het héél speciaal. Ik kende ze natuurlijk alleen maar van televisie." In totaal mocht Alnaji vijftien spelers en stafleden van de Saoedische club knippen, alvorens hij weer terug naar Nederland vloog.

Al Nassr

Ronaldo verlengde onlangs zijn contract bij Al Nassr tot de zomer van 2027. Daarmee lijkt de Portugese superster door te gaan tot zijn 42e levensjaar. Al Nassr eindigde vorig seizoen derde in de Saoedische competitie. Naast Mané, Ronaldo en Brozovic staan ook Joao Félix (ex-Barcelona en Atletico Madrid) en Aymeric Laporte (ex-Manchester City) staan onder contract bij All Nassr.