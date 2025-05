Nederlander Dennnis Higler straalt (en struikelt) tussen de voetbalsterren na finale Champions League

Voor Denzel Dumfries was de Champions League-finale van zaterdag een domper. Twee landgenoten hadden wel een fijne avond: Dennis Higler en Pol van Boekel. Ze waren in München respectievelijk de VAR en VAR Support.

Scheidsrechter bij de finale was de Roemeen Istvan Kovacs, langs de lijnen geassisteerd door zijn landgenoten Mihai Marica en Ferencz Tunyogi. Vierde official was João Pinheiro uit Portugal. Het VAR-team werd naast Higler en Van Boekel gecompleteerd door de Roemeen Catalin Popa (AVAR).

Higler valt bijna

Het arbitrale team kreeg ook medailles na de finale. Higler kwam toen hij het kleinood kwam ophalen bijna ten val op het podium. "Een opmerkelijk moment bij de huldiging", zei Ziggo Sport-presentator Sam van Royen. “Was het nou wel of geen overtreding op Dennis Higler?”

Analist Rafael van der Vaart reageerde gevat “Ik denk dat die medaille te zwaar was. Nee, het is lullig. Jij wil het weer laten zien, dat is slecht hè. Nou, het was leuk als hij helemaal gevallen was."

VAR en AVAR

Higler is geen groentje meer in de internationale scheidsrechterswereld. HIj is ruim 130 keer aangesteld als VAR of AVAR (assistent) bij internationale wedstrijden. Bij het EK 2022 en het WK Onder 20 in 2023 was hij actief, ook zal hij in het VAR-hok kruipen bij het aanstaande EK voor vrouwen komende zomer.

Ook Van Boekel is zeer ervaren. Hij is dik 200 keer VAR of VAR geweest bij wedstrijden buiten de Nederlandse competities. Hij was in die hoedanigheid al drie keer eerder betrokken bij een Champions League-finale en vijf keer eerder bij een Europa Leaguefinale. Ook bij verschillende EK’s en WK’s is Van Boekel als VAR of AVAR van de partij geweest.

Luis Enrique

Het was de avond van sterspeler Desire Doué, die tweemaal scoorde voor PSG. Maar vooral toch ook die van PSG-trainer Luis Enrique. Na het laatste fluitsignaal kon Enrique zijn emoties amper nog de baas. Hij dartelde over het veld, van speler naar speler, van knuffel naar high five. Ook trok hij het shirt uit dat hij gedurende de eindstrijd droeg, om het kledingstuk te vervangen door een ander zwart stuk textiel.

Dat was echter niet zomaar een shirt: daarop stond de naam van zijn dochte, Xana. Ze overleed op negenarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. Ook was er een tekening van Xana die met een vlag zwaait.