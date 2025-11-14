Suriname staat op het punt een ticket voor het WK te bemachtigen en dat zorgt voor een uitbundig volksfeest in de hoofdstad Paramaribo. Doelman Etienne Vaessen deelde al indrukwekkende beelden van de feestvreugde in het land. Oud-topvechter Remy Bonjasky, geboren in Suriname, ziet de ongekende taferelen helemaal voor zich. "Het kan niet gek genoeg", vertelt Bonjasky lachend.

Suriname zette donderdag een grote stap richting het WK 2026 met een 4-0 overwinning op El Salvador. In de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Guatemala wordt beslist of Suriname of Panama, dat ook op negen punten staat, zich rechtstreeks plaatst. "Dit hadden we een aantal jaren geleden zeker niet durven dromen", opent Bonjasky het gesprek met Sportnieuws.nl.

De ploeg van Stanley Menzo is één halte verwijderd van het allereerste WK ooit. Sinds enkele maanden is het enthousiasme rondom het Surinaamse voetbal steeds groter geworden. "Als je ziet welke jongens allemaal voor Suriname kiezen, dan weet je vooraf ook dat we best wel heel ver zouden kunnen komen", gaat de oud-topvechter verder. "We hebben maar zeshonderdduizend inwoners, maar er loopt wel heel veel talent. Dan heb ik het over het kickboksen en voetballen, maar überhaupt in het sporten. Dat zit gewoon in ons DNA."

Groot geworden in vechtsport

Bonjasky is bekend geworden als een voormalig topkickbokser en drievoudig wereldkampioen in het zwaargewicht bij K-1, een prestigieuze kickboksorganisatie. Hij heeft meerdere legendarische gevechten gevoerd tegen de beste kickboksers ter wereld en wordt beschouwd als een van de grootheden in de sport. Tóch is zijn 'liefde voor voetbal héél groot'. "Ik ben groot liefhebber. Ik heb zelf ook een aantal jaren mogen voetballen. Al mocht dat geen naam hebben, hoor", lacht hij.

Het Nederlandse vechticoon moet lachen als hem wordt gevraagd naar 'Bonjasky op de bank bij voetbalwedstrijden'. "Ik zit niet bij elke corner of penalty te dansen, hoor", grapt hij. "Maar ik spring wel op als we in de extra tijd tóch de winnende goal maken", beschrijft Bonjasky.

Surinaamse taferelen

De BN'er, die onlangs mee heeft gedaan aan Zwaard van Damocles, was niet aanwezig bij het immense volksfeest in Paramaribo, maar hij kan zich de gekte goed voorstellen. "Ik weet hoe het Surinaamse volk een overwinning viert. Waar we in Nederland een rustige polonaise inzetten, dan gaan zij springen, dansen en zingen. Je kunt niet gek genoeg doen. Ik vind die uitbundige manier van iets vieren zó mooi. Het is geweldig om al die mensen op en neer te zien gaan."

Eerder deelde Etienne Vaessen via zijn socials ook al beelden van de knotsgekke feestavond.

Zoontje met veel talent

Bonjasky beleeft voetbal niet alleen als supporter, maar ook vanuit een persoonlijke invalshoek: zijn jongste zoon zit namelijk in de wereld van het profvoetbal. Dean (15) speelde eerder in de jeugd van FC Volendam en tekende vorig jaar een contract bij Premier League-club West Ham United. "Hij is heel erg gericht op het voetbal in Europa. Hij kijkt naar het Surinaamse voetbal en denkt: dit is nog onder het niveau van de Keuken Kampioen Divisie. Zeker in de pubertijd zijn ze er absoluut niet geïnteresseerd in."

De voormalig kickbokskampioen begrijpt zijn zoon wel. "Toen ik zelf op het hoogste niveau vocht, keek ik ook alleen maar naar de landen waar er heel goed gevochten wordt. Toen was er in Suriname helemaal geen kickboksen, dus ik begrijp wel dat de kinderen op die manier ernaar kijken. Er loopt ook gewoon nog niemand rond waar hij tegenop kan kijken", besluit Bonjasky.

WK-kwalificatie voor Suriname

Met nog één wedstrijd te gaan staat Suriname bovenaan in kwalificatiegroep A. Als Suriname dinsdag wint van Guatemala en Panama tegelijkertijd El Salvador verslaat, zal het doelsaldo beslissend zijn. Suriname heeft momenteel een voorsprong van drie treffers op Panama.