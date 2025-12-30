De arbitrage in de Eredivisie ligt zwaar onder vuur. Waar oud-toparbiters al langer aan de bel trekken over de zorgwekkende prestaties van het Nederlandse scheidsrechterskorps, bevestigen de wekelijkse incidenten dat de arbitrage niet op de goede weg is. Sportnieuws.nl duikt samen met voormalig toparbiter Mario van der Ende in de meest opvallende en memorabele arbitrale beslissingen van 2025.

"Het algehele beeld van de arbitrage is dat er helaas te veel duels negatief zijn beïnvloed. Hoe beter de arbitrage, hoe beter wedstrijden en spelers zich kunnen ontwikkelen. Dat heb ik in 2025 te weinig gezien", zegt Mario van der Ende tegen Sportnieuws.nl. "Voor mijn gevoel bedrijven ze geen topsport, het is allemaal zó gemoedelijk. Er moet een hele omslag gemaakt worden…"

Fortuna in overtal zonder dat iemand het ziet

Een van de meest opvallende situaties deed zich voor bij Fortuna tegen Heerenveen. In de slotfase voerde de Limburgers een dubbele wissel door, maar slechts één speler verliet het veld. Niemand van de arbitrage merkte echter op dat Fortuna korte tijd met twaalf man speelde. Pas na een half minuutje werd het euvel hersteld. "Het lijkt me dat een scheidsrechter of vierde official tot elf moet kunnen tellen… Als je even niet oplet, dan ben je de sigaar. Dit mag gewoon niet gebeuren."

SC Heerenveen-trainer Robin van Persie was zichtbaar geïrriteerd en noemde de arbitrage een 'stelletje amateurs'. Van der Ende heeft bewondering voor de reactie van de huidige Feyenoord-coach. "Ik heb respect voor zijn reactie, want hij bleef heel netjes. Ik ben benieuwd hoe een trainer als José Mourinho of Louis van Gaal had gereageerd. Van Persie reageerde heel humaan. Ik denk dat mijn oude maatjes uit Den Haag andere woorden zouden gebruiken."

AZ woedend na fout van Dennis Higler

Volgens Van der Ende behoort het optreden van Dennis Higler bij Ajax tegen AZ óók tot de meest opmerkelijke momenten van 2025. De arbiter lag stevig onder vuur nadat hij een zeer discutabele tweede gele kaart gaf aan Alexandre Penetra, waardoor AZ met tien man verder moest. "Dit is een verkeerde beslissing, dus dan ben je dusdanig betrokken bij het spelverloop. Dat kan gewoon écht niet. De VAR móét hier kunnen ingrijpen", oordeelt Van der Ende.

Omdat de VAR volgens de regels in deze situatie niet mocht ingrijpen, liep de situatie volledig uit de hand. AZ-verdediger Wouter Goes liet zelfs blijken dat hij met zijn ploeg van het veld wilde stappen. Higler zou tegenover spelers zijn fout al hebben toegegeven, maar veel te laat. "Dat vind ik sowieso een héél vreemde gewaarwording", zegt Van der Ende. De scheidsrechter werd uiteindelijk gestraft met een duel in de Keuken Kampioen Divisie.

Allard Lindhout grijpt ideale kans niet

Door de magere prestaties van veel arbiters kreeg Allard Lindhout de kans zich te bewijzen in de topper Feyenoord – PSV. Kenneth Perez was lovend en vond dat 'de scheidsrechter en de VAR fantastische beslissingen hadden genomen', waarmee de oud-voetballer onder meer doelde op twee niet-gegeven strafschoppen.

Van der Ende is minder enthousiast. "Hij is wel een beetje gegroeid, maar ik heb nog steeds het gevoel dat hij bij elke wedstrijd zo strak als een pianosnaar staat. Als hij écht een stap naar de top van Nederland wil zetten, dan moet hij daar eens een keer aan gaan werken."

‘Duwtje’ van Makkelie aan Wouter Goes

In de wedstrijd Sparta – AZ lag Wouter Goes voortdurend in de clinch met Spartaan Tobias Lauritsen. Scheidsrechter Danny Makkelie greep in en gaf beide spelers een gele kaart. Toen Goes daarna bleef doorgaan, liep Makkelie kordaat op hem af en gaf hem een klein duwtje.

Het moment zorgde voor de nodige ophef, maar Van der Ende neemt het juist op voor de veelbesproken arbiter. "Het is als scheidsrechter niet handig om aan spelers te zitten, maar soms kan het geen kwaad om even een corrigerend tikje uit te delen. Daar heb ik niet zoveel problemen mee, want dat is ook de emotie van het spel."

Verbazing over arbitrage bij FC Utrecht – Ajax

Ook bij FC Utrecht – Ajax was Makkelie volgens Van der Ende niet op zijn best. "Ik zet bij zeker vijftien of zestien momenten mijn vraagtekens", zegt hij. Het grootste discussiepunt was het afgekeurde doelpunt van Ajax-spits Wout Weghorst. De VAR corrigeerde een eerdere beslissing van Makkelie, die op slechts twee meter afstand stond.

"Spelregel-technisch is het volkomen terecht dat de VAR ingrijpt, omdat op weg naar het doel een overtreding werd begaan. Maar het vreemde is dat Makkelie veel ontging of niet floot voor situaties. Maar hij stond op twee meter van de actie en wees naar de bal, terwijl de speler geraakt werd", aldus Van der Ende. "Als hij daar nou meteen voor fluit, dan zegt niemand wat."

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.