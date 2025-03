Nederlandse commentator kan debuut bij Viaplay op buik schrijven na onrust over racisme

Voetbaljournalist Jean Paul Rison zou zaterdag bij Viaplay debuteren als commentator. Maar wie bij die streamingdienst de wedstrijd tussen Saint-Étienne en Paris Saint Germain bekeek, hoorde een andere stem dan die van Rison.

Rison is volgens zijn pagina op LinkedIn al tien jaar werkzaam "in verschillende functies binnen de sportmedia, in binnen- en buitenland. Aan zijn CV leek hij dus Viaplay toe te voegen en daar keek Rison erg naar uit.

"Blij om te mogen melden: ik treed toe tot het team van commentatoren van Viaplay en ben voortaan te horen bij het voetbal uit de Premier League, de Bundesliga en de Ligue 1", schreef hij op 11 maart 2025 op X.

Viaplay

Viaplay liet niet weten waarom Rison het zwijgen is opgelegd. In plaats daarvan werd het Engelse commentaar doorgezet voor Nederlandse kijkers. Maar op X vermoeden enkele voetbalvolgers dat het besluit van de streamingdienst samenhangt bij een controverse waarbij Rison eerder in de week betrokken was.

Lucas Jetten

Donderdag plaatste Rison een reactie bij een berichtje op X van ESPN. Het betrof een interview met voetballer Lucas Jetten, een in Zuid-Afrika geboren linksback die speelt bij Jong Ajax en Jong Oranje. Rison schreef: "Handen in de lucht als je een heel ander beeld in je hoofd had bij de naam van Lucas Jetten."

Vermoedelijk bedoelt hij daarmee dat de naam Jetten, mede door D66-politicus Rob Jetten, doet vermoeden dat het gaat om een persoon met witte huidskleur. Maar Jetten is donker.

N-woord

Vervolgens werden door enkele X-volgers oude berichten van Rison opgedoken, waarin hij het n-woord gebruikt. Dat woord (een inmiddels in ongebruik geraakte term voor donkere mensen) werd hem door sommigen zwaar aangerekend en wees er volgens hen op dat Rison er racistische denkbeelden op nahoudt. Momenteel is het account op X van Rison uit de lucht.

Racisme

Op X vragen zaterdagavond meerdere mensen zich af wat er nou aan de hand is tussen Viaplay en Rison. "Gaan jullie nog een statement naar buiten brengen over Jean Paul Rison? Of zijn jullie daadwerkelijk als zender voor racisme en discriminatie?", schrijft iemand.

Een ander steunt hem: "Je kunt die Jean-Paul Rison niks vinden, maar om nou te doen alsof het racistisch is dat hij bij de naam Lucas Jetten geen donkere speler verwacht is echt sneu. Die cancel cultuur is echt tering zielig en door hem te laten cancelen ben je juist lekker woke bezig."