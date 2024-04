Negenjarig fenomeen hooghouden haalt ruim 135.000 euro op voor Gaza en breekt wereldrecord

De negenjarige Lux Briel heeft een bijzondere prestatie neergezet. Hij wist wel 10.000 keer achter elkaar een bal hoog te houden en zet daarmee een wereldrecord op zijn naam. Dat niet alleen, hij haalde ook ruim 135.000 euro op voor kinderen in Gaza, die slachtoffer zijn van de oorlog tussen Israël en Hamas

Het was een zware opdracht voor Briel. Zijn benen en nek waren gesloopt na afloop. "Maar de kinderen in Gaza hebben het 10.000 keer zwaarder dan ik", aldus het fenomeen hooghouden. "Elke tik stond symbool voor een onschuldig kind dat is gedood en elke tik was feitelijk één teveel", schrijft zijn familie op Instagram.

De bekende Nederlandse straatvoetballer Soufiane Touzani zette zich ook in voor het goede doel van Briel en zorgde voor promotie van de actie. Hij bedankt via zijn Instagram iedereen die heeft gedoneerd. "Lux en ik hadden een streefbedrag van 100.000 euro, we zitten er al ruim overheen en de donaties blijven binnen stromen. Bombardementen blijven helaas ook doorgaan en dat zorgt voor extreem veel onschuldigen doden."

Touzani had gehoopt dat er geen geld opgehaald zou hoeven worden, en dat deze vreselijke dingen in de wereld niet zouden plaatsvinden. Hij wil de gebeurtenissen niet machteloos aanschouwen en probeert daarom zijn steentje bij te dragen. "Enige wat ik kan doen zijn smeekbedes verrichten en samen met jullie geld ophalen om wat voor de onschuldigen te betekenen. Dank jullie wel voor alles."