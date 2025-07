Topvoetballer Cristiano Ronaldo (40) heeft zijn contract bij Al-Nassr verlengd met een spectaculaire miljoenendeal. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast laten voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As duidelijk blijken wat ze ervan vinden: “Deze bedragen zijn ongekend.”

Van As legt een stelling voor aan Hoog: ‘Al-Nassr gaat met 575.000 euro per dag en andere luxe voor Ronaldo alle perken te buiten.’ Hoog hoeft niet lang na te denken: “Ja, eens.”

“Hij lijkt wel een soort sjiek daar", zegt Van As over Ronaldo die sinds een aantal jaar in Saoedi-Arabië speelt. Hoog begint haar betoog: “Het slaat echt nergens op. Los van die 575.000 euro per dag krijgt hij ook de beschikking over zestien fulltime personeelsleden: drie chauffeurs, vier huishoudsters, twee koks, drie tuinmannen en vier beveiligers. Al die kosten, zo’n 1,65 miljoen euro, komen ook nog eens boven op zijn salaris.”

'Niet goed voor het voetbal'

“Het is gewoon bizar”, vervolgt Hoog. “Ik vind het ook geen goede ontwikkeling voor het voetbal. Steeds meer voetballers trekken naar Saudi-Arabië om te cashen. De vraag is of dat nou zo goed is voor de sport. Ik denk van niet. Landen met een laag competitie­niveau compenseren dat simpelweg met bakken geld.”

“Kijk, good for him, hij moet er lekker van genieten”, zegt Hoog, “maar het slaat echt nergens op. Iets minder had ook wel gekund.” Van As is het met haar eens: “Hij heeft toch al zó veel verdiend?”

'Het is nooit genoeg'

Volgens Hoog draait het daar niet eens om: “Ze willen hem behouden. Hij is een soort ambassadeur voor de sport daar. Met deze deal weten ze ook: dit trekt andere grote namen aan. Deze bedragen zijn echt ongekend.”

“Was hij gebleven als hij minder was gaan verdienen?”, vraagt Van As zich hardop af. “Hoeveel geld wil je nog verdienen? Hij heeft al zoveel. Maar het is nooit genoeg.”

“Ik denk dat het hem vooral gaat om het record: dat hij de best betaalde voetballer is,” zegt Hoog. “Dat vindt hij gewoon lekker.” Van As knikt: “Het is het meest lucratieve contract ooit. Echt bizar.”

Van As vraagt zich af welke reden voetballers geven voor hun overstap naar Saudi-Arabië. Hoog antwoordt droog: “Voor de ervaring.” Beide vrouwen schieten in de lach en sluiten het onderwerp af.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. Met deze week: het drama van Max Verstappen in Oostenrijk, het Nederlandse succes tijdens het EK landenteams in Madrid en de start van Wimbledon. Luister via je favoriete podcastapp of hieronder: