De zorgen bij Feyenoord zijn groter geworden. Robin van Persie kreeg vorige week al te maken met een boel blessures, en nou ging ook aanvoerder Sem Steijn erbij zitten. Hij kon niet meer verder en werd gewisseld. Aymen Sliti is zijn vervanger. Robin van Persie kon na afloop nog niet zeggen hoe het met hem is. "Hij zei dat het meevalt, maar ik ken spelers..."

Sem Steijn kreeg vorige week ook al een klap te verwerken, omdat hij gepasseerd werd in de topper tegen PSV. Tegen Volendam liet hij wel direct van zich horen bij zijn basisplaats: hij scoorde de 2-0 voor Feyenoord. In de 72e minuut ging hij er ineens bij zitten op het middenveld en kon niet meer verder. Hij liep 'oké' van het veld, maar zocht wel direct de dug-out op.

Reactie Van Persie

Na afloop gaf Robin van Persie reactie op de blessure van Steijn. Hij kon er nog weinig over zeggen: "Steijn die geeft aan dat het meevalt. Maar ik ken spelers en die zeggen dat altijd. Ik hoop dat het zo is, maar dat weet ik nog niet. Hamstring kan je er niet bij hebben. Fingers crossed."

Blessure Sem Steijn

Steijn was weer belangrijk voor Feyenoord tegen Volendam met een treffer én gevaarlijke acties voor de goal van FC Volendam. Het was de perfecte reactie na zijn pijnlijke wissel van vorige week. Zijn doelpunt kwam op een belangrijk moment, snel na de 1-0 van Ueda. Hij liet ook zien hongerig te zijn naar meer: hij pakte direct een bal bij de ballenjongen en maande zijn team naar de eerste helft. Hij wilde doordrukken.

Maar dat plan liep niet gesmeerd voor Feyenoord. Ze ervaarden grootse problemen tegen het defensieve blok van Volendam dat geen doelpunten meer toeliet. Ieder schot werd gekraakt of gered door doelman Kayne van Oevelen.

Doelpunt Volendam

Een kwartier voor de nodige wissel van Steijn werd er zelfs de 2-1 gemaakt door Henk Veerman. Een verdwaalde voorzet kopte hij bij de tweede paal binnen. Uiteindelijk maakte Ueda de bevrijdende 3-1 voor Feyenoord, waarmee de wedstrijd helemaal gespeeld was.

