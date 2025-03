Noa Lang lacht na misgrijpen grote muziekprijs: 'Dan gooi ik er wat uit en is het een hit'

Noa Lang meldde zich maandag weer bij Oranje en kwam daar vriend en collega-muzikant Memphis weer tegen. Muziek was onderwerp van gesprek bij de twee. Lang brak dit jaar door in Nederland, maar werd niet genomineerd voor de Edisons vorige week. De artiest was zich er niet van bewust. “Echt niet? Schandalig man”, was de gevatte reactie van Lang.

Noa Lang stond weer met vrienden op het veld, in een andere omgeving dan De Herdgang. Een welkome afleiding in een spannend Eredivisie-seizoen, vertelde hij. Hij miste zijn maatje Denzel Dumfries, maar zag wel weer jongens als Brian Brobbey. Sinds lange tijd kon hij ook weer bijpraten met Memphis. De spits is weer in de selectie opgenomen wegens zijn prestaties in Brazilië, waar hij een bijzonder leven leidt.

Muzikanten

Daar sprak Lang ook over met hem. “Het gaat gewoon over het leven in Brazilië. Of over de familie gaan. Of over auto's. Ik weet niet... gewoon over van alles en nog wat. Wat ik vaker zeg: Voetbal is een belangrijk onderdeel van ons leven, maar voetbal is niet alles hoor.”

Een gemene deler tussen de spits en Lang is muziek. Allebei hebben ze naast hun voetbalcarrière een muziekcarrière. “Ja, daar gaat het ook wel over.” Het zou bijna in de sterren geschreven staan. Twee voetballers die een nummer samen maken. Het zou zomaar eens werkelijkheid kunnen worden. Een mooi nummer richting het WK, als theme van het Nederlands elftal. Lang krijgt een grijns op zijn gezicht bij de gedachte. “We gaan het zien, we gaan het zien.”

Edison-prijs misgelopen

Lang was dit jaar succesvol en sleepte al drie gouden platen binnen. Die prijken in zijn bar, in zijn huis. “Ik vond dat wel een toepasselijke plek. Maar als er meer bij komt, dan wordt het wel krap”, lacht hij. Ondanks die gouden platen zat er geen nominatie voor de Edison-prijs, de grootste muziekprijs in Nederland, in dit jaar. “Ik snap daar niet veel van, die prijs. Ik ben daar niet mee bezig. Ben ik niet genomineerd? Schandalig man”, grapt hij. “Met 23 miljoen streams in drie maanden verdien je die wel, toch? Op één liedje al."

Hij heeft die cijfers direct paraat, daar is hij dan weer wel mee bezig. “Het is gewoon leuk om te zien dat als je iets doet, dat je dan een hit heb. Het wordt wel positief ontvangen, denk ik.” Lang noemt het een mooie afleiding van het voetbal, de tijd die hij in de muziek steekt. Hij laat er een mooie werkwijze op na, waar hij vrij bescheiden over is. “Dat is ook echt niet 24/7 hoor. Ik ga soms gewoon de studio in met geen idee wat ik ga doen. Dan gooi ik er wat uit en is het een hit.”

