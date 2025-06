Noodsituatie legt Finland - Polen in zelfde WK-groep als Oranje ellenlang stil, iedereen in onzekerheid

Terwijl het Nederlands elftal een feestavond tegen Malta speelde in Groningen, was er duizenden kilometers verderop paniek bij groepsgenoten Finland en Polen. Het WK-kwalificatieduel in Helsinki moest zelfs worden stilgelegd. Sinds de 79ste minuut wordt er al niet meer gevoetbald en is iedereen in onzekerheid.

Polen werd voorafgaand aan de start van de WK-kwalificatie gezien als de grootste concurrent van het Nederlands elftal voor het ene ticket met rechtstreekse toegang tot het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Maar in de Finse hoofdstad dreigt het mis te gaan voor het topland, waar deze week een rel ontstond rondom aanvoerder en topscorer Robert Lewandowski. De ploeg kwam met 2-0 achter, maakte er nog 2-1 van, maar daarna werd het duel stilgelegd.

Medische noodsituatie

Finland - Polen moest door de Portugese scheidsrechter Pinheiro worden stilgelegd omdat er een medische noodsituatie op de tribune ontstond bij één of meerdere supporters. Wat er aan de hand is, is niet bekend. Het werd ruim tien minuten voor tijd doodstil op de tribunes. De camera's lieten het incident niet zien, uit respect voor het slachtoffer. Na een tijd werden de spelers en staf naar de kleedkamers gedirigeerd, zodat het medische personeel in alle aandacht kon werken.

Stadion steeds leger

Alleen vanaf de tribunes klonk vervolgens nog rumoer, maar werden de stoeltjes wel steeds leger. Veel fans hielden het na enkele minuten wachten voor gezien en verlieten de wedstrijd. Het is nog niet bekend of en wanneer het duel wordt hervat. Finland leidt dus met 2-1 en is virtueel over Polen en Nederland heen in de stand. Al heeft de ploeg wel twee duels meer gespeeld dan Oranje. Er werd vanuit de stadionspeakers ook nog omgeroepen dat er geen idee was of en wanneer er nog gespeeld gaat worden in Helsinki.

Applaus vanaf de tribune

Om 22.50 uur Nederlandse tijd klonk er nog applaus voor de tribune en was er in de verte te zien dat medisch personeel een supporter vervoerde. Op dat moment lag het spel al een half uur stil en zaten de spelers nog altijd in de kleedkamers. Daarmee lijkt een hervatting onwaarschijnlijk op dinsdagavond.

