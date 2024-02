Nummer laatst Telstar ontslaat trainer Mike Snoei: 'Dit is helaas niet gelukt'

Telstar heeft trainer Mike Snoei per direct ontslagen. De nummer laatst van de Keuken Kampioen Divisie zegt dat het niet anders kon, na de zwaar teleurstellende resultaten van afgelopen maanden.

Telstar won voor het laatst op 17 november en is inmiddels afgegleden naar plek twintig in de KKD. Er werd dit seizoen al zestien keer verloren. De 6-1 nederlaag tegen MVV in Maastricht was de druppel die de emmer deed overlopen bij de club uit Velsen-Zuid.

'We hoopten op verbetering'

“Met het competitieprogramma na de winterstop en de terugkeer van de geblesseerde spelers was de hoop dat de resultaten zouden verbeteren. Voor beide partijen is het een teleurstellende constatering dat dit niet is verbeterd", laat algemeen directeur Leon Annokkée weten op de website van de club.

'Mike deed er alles aan'

Telstar laat weten dat het eigenlijk niet aan de zestigjarige trainer lag. “Mike heeft er alles aangedaan om er het maximale uit te halen en aan zijn arbeidsethos en beleving heeft het zeker niet gelegen, maar we hadden gehoopt en verwacht dat het beter zou gaan. Dit is helaas niet gelukt."

Successen

Onder Snoei eindigde Telstar vorig seizoen nog op een negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, maar miste het dus wel de play-offs. Snoei was ook al trainer in het successeizoen van Telstar (2017/2018), waarin Telstar zelfs de halve finales van de play-offs om promotie naar de Eredivisie haalde.