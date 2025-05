Om deze dramatische reden werd mogelijke kampioenswedstrijd FC Barcelona stilgelegd

Een opvallend moment tijdens de wedstrijd tussen Espanyol en FC Barcelona. Al vroeg in het duel leken fans van de thuisploeg te sommeren dat de wedstrijd moest worden stilgelegd. Dat gebeurde ook en de reden had te maken met een triest incident rondom het stadion.

Vlak voor de start van het duel gebeurde er namelijk een ongeluk. Op beelden die rondcirkelen op sociale media en verschillende Spaanse kranten is te zien wat er gebeurde: een automobilist reed in op een mensenmenigde. Er zouden dertien mensen gewond zijn geraakt.

Bestuurder gearresteerd

Ooggetuigen meenden dat een vrouwelijke bestuurder de controle over het voertuig verloor. Daarbij raakte ze een meisje, waarna een woedende menigte zich boos wendde tot de automobiliste. Die zou vervolgens in paniek zijn geraakt en per ongeluk nog meer gas hebben gegeven. Daardoor raakten ook anderen gewond. De bestuurder is volgens de Spaanse geluiden gearresteerd.

In het stadion werd al vroeg tijdens de wedstrijd omgeroepen dat er een ongeluk was gebeurd en de situatie onder controle was. Ook zouden er geen ernstige gewonden zijn. Na die aankondiging werd, mede door reactie van een deel van de Espanyol-fans, het duel stilgelegd. Na overleg met enkele veiligheidsmedewerkers besloot arbiter Soto Grado gewoon door te spelen.

Kampioenswedstrijd FC Barcelona?

FC Barcelona kan bij de rivaal kampioen worden. Dan moet het wel winnen. Bij rust was de stand nog 0-0. Twee jaar geleden werd Barcelona ook al kampioen bij de stadsgenoot, maar dat liep uit de hand. Frenkie de Jong en co vierden toen feest op het veld en dat leidde tot woedende supporters van Espanyol. Vervolgens moesten de kersverse La Liga-winnaars naar binnen vluchten.

