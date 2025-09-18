De slotfase van de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Atletico Madrid op woensdagavond eindigde in een heus spektakel. Na een laat tegendoelpunt kon Diego Simeone, de trainer van de Spaanse ploeg, zich niet beheersen en raakte in een opstootje met een Engelse fan. Inmiddels heeft deze supporter op het bizarre incident gereageerd.

In de blessuretijd kopte Virgil van Dijk de winnende treffer binnen uit een hoekschop, waarmee Liverpool op de 47e verjaardag van Arne Slot won. Dubbel feest dus voor de Nederlandse oefenmeester. Bij Simeone daarentegen was van feeststemming geen sprake: de emoties liepen hoog op bij de Argentijn, die het al de hele wedstrijd aan de stok had met de Liverpool-fans.

Na de 2-2 irriteerde de 55-jarige Argentijn de fans achter de dug-out met zijn gebaren en overdreven gedrag. Toen Van Dijk vervolgens de 3-2 maakte, kreeg hij dat meteen terug: volgens Simeone staken meerdere supporters hun middelvinger naar hem op en scholden ze hem uit.

Opstootje

Voor de trainer van Atlético was dat reden genoeg om verhaal te halen bij de fans, wat leidde tot een heus opstootje. Op beelden was te zien hoe een supporter hem keihard in het gezicht uitlachte.

Meerdere beveiligers moesten hem tegenhouden. Simeone probeerde zijn gedrag nog uit te leggen aan de vierde official, maar tevergeefs: die had al aan de scheidsrechter doorgegeven dat hij te ver was gegaan, wat hem een rode kaart opleverde.

More angles of Diego Simeone's exchange with the Liverpool fans that led to his red card 🍿



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/C3Ruz9tBvq — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 17, 2025

Reactie Simeone

Na afloop reageerde Simeone op de onrust. "Het gaat er altijd over dat we voor elkaar moeten zorgen, maar ik werd de hele wedstrijd beledigd en kon er niets van zeggen omdat ik de trainer ben", begon hij. "Mijn reactie is niet te rechtvaardigen, maar weet je hoe het voelt om 90 minuten lang beledigd te worden?"

De coach legde ook uit dat de scheidsrechter wel aan zijn kant stond. "Hij begreep mij. Ik hoop dat Liverpool dit kan aanpakken en ze de persoon in kwestie kunnen identificeren." Maar Simeone moest zelf ook het goede voorbeeld geven. "Het is duidelijk dat ik kalm moet blijven. Ik moet altijd omgaan met beledigingen en gebaren vanwege mijn positie."

Wat er precies tegen hem werd gezegd, wilde Simeone niet vertellen. "Die discussie wil ik hier niet voeren. We gaan het probleem niet oplossen op deze persconferentie."

Jonny Poulter

Ook de supporter die Simeone naar verluidt de hele wedstrijd uitschold, heeft inmiddels gereageerd. Jonny Poulter, zoals hij heet, maakte op X een grap door te vragen of 'hij de assist kreeg.'

Even later plaatste hij een filmpje waarin hij zijn verhaal deed. "Ik wil even mijn hart luchten over het gedoe gisterenavond met Simeone, en ik vind hem een beetje een lafaard", zo begon hij zijn boodschap. "Tijdens de persconferentie na de wedstrijd vroeg de Spaanse media aan hem wat er werd gezegd. Of het racistisch was, of dat het met de Falklandoorlog te maken had."

Poulter benadrukte met klem dat 'er niets racistisch door hem of andere fans is gezegd'. "Maar het feit dat het hem werd gevraagd, en dat hij niet antwoordde en gewoon wegliep, heeft ervoor gezorgd dat iedereen kon speculeren". De Brit sloot zijn bericht af door te melden dat een van de stafleden hem in het gezicht spuugde.

Just putting it out there. Nothing racist, no mention of any war or slurs of any kind.



Up the reds pic.twitter.com/UnQSblVZhU — Jonny Poulter (@jonnyplfc6) September 18, 2025

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.