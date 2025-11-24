Het Champions League-duel tussen Liverpool en PSV staat woensdagavond onder leiding van Alejandro Hernández Hernández. Voor de landskampioen uit Eindhoven is de 43-jarige Spanjaard geen onbekende, maar zijn aanwezigheid roept weinig positieve herinneringen op. Hernández, die meerdere malen onderwerp van controverse is geweest, heeft een beladen geschiedenis.

De statistieken van PSV onder leiding van Hernández zijn verre van indrukwekkend. De Eindhovenaren verloren twee Europese duels en wonnen eenmaal waarin hij de leiding had. Begin vorig seizoen ging het mis tegen Juventus, met een teleurstellende 3-1 nederlaag in Turijn tijdens de Champions League-groepsfase. Trainer Peter Bosz liet na afloop duidelijk merken dat hij niet tevreden was over het optreden van zijn ploeg én de arbitrage.

Andere ervaringen met Hernández

Eerder, in oktober 2022, verloor PSV ook in de Europa League onder Hernández van Arsenal (1-0). Het thuisduel tegen Arsenal werd wél gewonnen (2-0), maar in de daaropvolgende ronde bleek Sevilla over twee wedstrijden te sterk. De enige keer dat Hernández een positieve rol speelde in PSV's Europese campagne was tijdens de Champions League-voorrondes in 2021/22. Toen won PSV met 5-1 van Galatasaray in het Philips Stadion, geholpen door drie treffers van Eran Zahavi en twee van Mario Götze.

Liverpool heeft nog nooit te maken gehad met de Spaanse scheidsrechter. Bovendien heeft Hernández überhaupt beperkte ervaring in de Champions League; hij floot slechts vijf wedstrijden op het hoogste Europese niveau. In die duels deelde hij veertien gele kaarten uit en kende hij twee strafschoppen toe. De kraker tussen Liverpool en PSV belooft een spannende uitdaging voor Hernández te worden, aangezien dit zonder twijfel de grootste wedstrijd in zijn Europese carrière is.

Beladen wedstrijd met Oranje

Ook het Nederlands elftal heeft ervaring met de Spaanse arbiter en dat leidde tot grote frustratie bij tegenstander Griekenland. Hernández was de scheidsrechter tijdens het EK-kwalificatieduel waarin Nederland met 0-1 won door een penalty in blessuretijd. Denzel Dumfries werd neergehaald door Vangelis Pavlidis, waarna Hernández resoluut naar de stip wees. Zelfs na een interventie van de VAR bleef hij bij zijn beslissing. Virgil van Dijk benutte de strafschop en bezorgde Nederland de overwinning.

Gustavo Poyet, bondscoach van Griekenland, was na afloop woedend en noemde de beslissing onterecht. "Ik kijk al vijftig jaar naar voetbal. Als de VAR naar deze beelden kijkt, zal hij de strafschop in 99 van de 100 gevallen niet geven", vertelde de bondscoach destijds.

Betrokken bij schandaal

In Spanje is Hernández een veelbesproken figuur, vooral vanwege zijn vermeende voorkeur voor FC Barcelona. Real Madrid haalde eerder dit jaar fel uit naar de scheidsrechter via hun clubkanaal en beschuldigde hem ervan een fan van de Catalanen te zijn. In een video werden beslissingen van Hernández getoond die volgens de Madrilenen nadelig uitpakten voor hun club, vergezeld van commentaar van een Madridista. "Dit is Hernández, een scheidsrechter die al 13 jaar in La Liga fluit, al sinds zijn jeugd een Barcelona-fan is en nu de belangrijke Clásico in de competitie zal leiden", klonk het in de video.

Liverpool - PSV

Hoewel Liverpool acht van de laatste elf wedstrijden verloor, blijven hun prestaties in de Champions League indrukwekkend met negen punten uit vier wedstrijden. De Engelsen lijken al bijna zeker van een plek in de volgende ronde van het miljardenbal. Voor PSV ligt de situatie anders; de ploeg van Peter Bosz móét een stunt neerzetten op Anfield om zicht te houden op kwalificatie.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!