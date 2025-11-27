In de Eredivisie zien we weleens een wedstrijd ontsporen, maar dat valt allemaal in het niet bij wat er afgelopen nacht in Bolivia gebeurde. Daar gaan beelden viraal van een bekerwedstrijd tussen Real Oruro en Blooming, die ongekende taferelen opleverde met zeventien (!) rode kaarten tot gevolg.

Bizarre taferelen na de wedstrijd tussen Real Oruro en Blooming in de kwartfinale van de Boliviaanse beker. De confrontatie mondde uit in een ongekend schandaal, compleet met fysiek geweld, politie-ingrijpen, zeventien rode kaarten en een coach die in het ziekenhuis belandde.

Volgens lokale media begon de massale vechtpartij toen spelers van thuisploeg Oruro een voetballer van Blooming aanspraken. Deze speler zou, vermoedelijk om de kwalificatie van zijn team te vieren, provocerende gebaren naar de tribune hebben gemaakt. Dit gebaar ontketende de woede.

Massale vechtpartij op Boliviaans voetbalveld

Op videobeelden die viraal gingen op sociale media is de totale chaos en het geweld duidelijk te zien. Spelers sloegen elkaar met de vuisten, terwijl de politie traangas inzette om de orde te herstellen. De scheidsrechter deelde uiteindelijk tien rode kaarten uit aan de thuisploeg en zeven aan de bezoekers.

Bloedprop in hoofd trainer

Als gevolg van de vechtpartij moest Real Oruro-coach Marcelo Robledo naar het ziekenhuis, waar een bloedprop in zijn hoofd werd geconstateerd. Cristian Méndez, logistiek manager van Blooming, liep meerdere breuken in zijn gezicht op. De hoofdcoach van Blooming, de voormalige Boliviaanse bondscoach Mauricio Soria, probeerde de thuisspelers te kalmeren. Maar op een ander punt in het stadion brak een nieuwe confrontatie uit tussen leden van de twee teams.

Zware straffen verwacht

Het scheidsrechterrapport na de wedstrijd vermeldde de namen van alle betrokkenen aan beide zijden en gaf aan dat er, gezien de brutaliteit van de situatie, verdere aanvullingen verwacht worden. Ook wordt een verklaring verwacht van de Disciplinaire Commissie van de Boliviaanse voetbalbond, die naar verwachting zware straffen zal opleggen aan de deelnemers en de clubs. Met een 2-2 gelijkspel in de return kwalificeerde Blooming zich met een totale score van 4-3 voor de halve finale van de beker.

Reageer en praat mee!