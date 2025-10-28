Twee wedstrijden in de Eurojackpot KNVB Beker zijn dinsdagavond tijdelijk gestaakt. Het gaat om het duel tussen Gemert en Fortuna Sittard en FC Den Bosch tegen ADO Den Haag. Dat had te maken met ongeregeldheden op de tribunes.

De spelers stonden in Gemert klaar voor de start van de tweede helft, maar de arbitrage liet lang op zich wachten. Het zorgde voor onbegrip bij beide ploegen. De spelers moesten na een aantal minuten weer naar binnen en de wedstrijd werd tijdelijk gestaakt.

Het uitvak zorgde voor onrust in de rust en daardoor moeten er maatregelen worden genomen voordat de wedstrijd hervat kan worden. Er werd een barricade gebouwd tussen de uitsupporters en het thuispubliek. Daar zijn de Fortuna-fans doorheen gebroken. Er werd tegen de hekken aangetrapt en gegooid met een prullenbak. Het zorgde voor een onveilige situatie op de tribune.

Ongeregeldheden tijdens de rust bij Gemert - Fortuna Sittard. De orde is inmiddels hersteld maar de tweede helft begint zeker een kwartier later. pic.twitter.com/M44udrxOyn — Thomas Dal (@thomasdal) October 28, 2025

De wedstrijd werd daarom tien minuten stilgelegd. De spelers staan inmiddels wel weer op het veld om warm te blijven tijdens deze extra lange rust. De scheidsrechter kwam toen de rust was wedergekeerd ook weer naar buiten en dus kon de wedstrijd hervat worden. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 1-0-overwinning voor Fortuna.

FC Den Bosch - ADO Den Haag

In Den Bosch ontstond een soortgelijke situatie. Hooligans braken door de hekken en kwamen het veld op. De ME moest er aan te pas komen, net als een aantal politiehonden. Na ruim tien minuten was de rust wedergekeerd, maar de ploegen wachten nog op het signaal dat er verder gevoetbald mag worden.

Voordat dat kan gebeuren, moet eerst het uitvak met de supporters van ADO Den Haag helemaal leeg zijn. Er zijn echter een aantal toeschouwers die weigeren het stadion te verlaten. Na een uur waren alle supporters eindelijk weg, onder begeleiding van de ME. De wedstrijd kan worden hervat bij een 2-3 voorsprong van ADO.