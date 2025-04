Ongeloof bij Cristiano Ronaldo: cruciale misser voor open doel leidt tot uitschakeling in Champions League

Een enorme dreun voor Cristiano Ronaldo. De Portugees hoopte woensdag de finale van de Aziatische Champions League te bereiken, maar ging met zijn Saoedische team Al-Nassr verrassend onderuit tegen het Japanse Kawasaki Frontale: 2-3. Ronaldo liet in de laatste seconde een gigantische kans missen.

Ronaldo was dit seizoen al lekker op dreef in de Aziatische Champions League, want hij scoorde al acht keer in de competitie. Nieuwe doelpunten waren nodig nadat Kawasaki al vroeg op voorsprong gekomen door een doelpunt van Tatsuya Ito.

Ongekende misser

Voormalig Liverpool-speler Sadio Mané maakte vervolgens gelijk, maar daarna zorgden Yuto Ozeki en Akihiro Ienaga voor een 3-1 voorsprong voor de Japanners. Aiman Yahya maakte kort voor tijd nog de 3-2 en Ronaldo kreeg daarna de uitgelezen kans om de 3-3 te maken, maar faalde op ongekende wijze.

De Portugees kreeg de bal in de vijfde minuut van de blessuretijd in het strafschopgebied voor zijn voeten, tikte die voorbij de doelman, maar maaide vervolgens langs de bal toen hij die voor een leeg doel in kon schieten. De superster liet niet alleen de fans, maar ook zichzelf in totale verbazing achter.

Cristiano Ronaldo couldn't convert in the final moments of Al-Nassr's AFC Champions League semifinal loss 😐 pic.twitter.com/pYrZieX5y9 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 30, 2025

Finale

Kawasaki hield stand en dus blijft de 40-jarige Portugees in zijn derde seizoen bij de club, op zoek naar een eerste echte prijs bij Al-Nassr. De Japanse ploeg neemt het zaterdag in de finale op tegen het eveneens Saoedische Al-Ahli. Bij die club staat naast oud-PSV'er Matteo Dams ook Roberto Firmino, Riyad Mahrez en Ivan Toney onder contract. Beide teams wonnen niet eerder de Aziatische versie van de Champions League.

Conflict met Ten Hag

Ronaldo speelt sinds het begin van 2023 voor Al-Nassr in Saoedi-Arabië. Hij kwam er terecht na een conflict met Erik ten Hag. Ronaldo werkte met de Nederlandse coach samen bij Manchester United, maar toen hij steeds vaker op de bank plaatst moest nemen, begon hij te morren. De Portugees maakte in een interview vervolgens gehakt van Ten Hag en daarop kon hij vertrekken bij de club waar hij begin deze eeuw doorbrak.