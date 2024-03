Ongeloof bij Studio Voetbal om Jordan Henderson: 'Ik gooide bijna m'n schoen door de tv'

Ricardo Pepi was matchwinner voor PSV door in de laatste minuut van de blessuretijd de 1-0 binnen te tikken. Beslissend dus, zoals hij wel vaker is. "Ik sta altijd klaar voor dat ene moment", zei de Amerikaanse spits. Toch moet hij het altijd doen met een reserverol bij PSV. Pepi heeft de pech dat Luuk de Jong voor hem staat.