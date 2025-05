Ongeloof bij Willem II-spelers over bijzondere situatie in cruciale strijd om lijfsbehoud: 'Hij lag daar twee minuten'

Willem II staat nog een zware kluif te wachten in Tilburg, als Dordrecht met een 2-1 voorsprong langskomt in de return van de halve finale play-offs. De spelers van Willem II kunnen nog altijd niet geloven dat ze niet hebben gescoord in het laatste kwartier. "

"We hebben vandaag wel laten zien dat we meer kwaliteit hebben", zegt Willem II'er Jesse Bosch zelfverzekerd na afloop. Willem II speelde een slechte eerste helft, maar was in de tweede helft de betere partij. "We moeten alleen meer verantwoordelijkheid nemen. Als je kijkt naar hoe we de andere goals die we tegen krijgen, daar kunnen we niet tegenaan voetballen. Dat moeten we wel anders doen."

Zijn collega Ringo Meerveld kon niet de vinger leggen op waarom de eerste helft nou zoveel slechter was dan de tweede. "Alleen ik weet wel dat we in de eerste helft, we geven 100, maar we komen elke keer te laat. Dus dan lijkt het alsof we 70% geven in de tweede helft. Dat we elke keer tijd komen voor die tweede bal en het persoonlijke duels winnen." Hij scoorde in de 35e minuut, waardoor de uitploeg toch nog met een 'oké' gevoel de kleedkamer in ging. "Anders werd het een race tegen de klok."

Willem II staat voor loodzware return tegen FC Dordrecht in cruciale strijd om lijfsbehoud Eredivisie Willem II gaat nog een flinke kluif krijgen aan FC Dordrecht in de return bij de de halve finale van de play-offs. Dat is de conclusie die getrokken kan worden na het eerste duel in Dordrecht. Willem II kwam wel erg rap op een 2-0 achterstand, maar maakte dat enigszins goed. Het werd 2-1 voor Dordt en dus zal Willem II alles op alles moeten zetten in eigen huis.

'Dat doet me echt helemaal niks'

Toch zitten de grote kansen toch een beetje dwars. Een kwartier voor tijd kwam er een scrimmage voor de goal van FC Dordrecht, de bal lag voor het intikken. "Die lag twee minuten op de doellijn, volgens mij", blikte Bosch verbaasd terug. Ook Meerveld kon zijn ogen niet geloven: "Ik dacht: Die tikken ze wel binnen."

Alle kansen van Willem II bij elkaar was voer voor de statistiek-goeroe's online. Dordt had 0,8 verwachte doelpunten, Willem II 2,6. "Dat doet me echt helemaal niks", zei doelpuntenmaker Meerveld. "Zij hebben gewonnen en wij verloren. Dan had ik wel graag die 0,8 gewild hoor", lacht hij.

Zaterdag is de return tussen FC Dordrecht en Willem II in Tilburg. De winnaar van het uiteindelijke tweeluik gaat de finale van de play-offs spelen voor een plekje in de Eredivisie. De tegenstander wordt dan Telstar of FC Den Bosch, wat in de eerste wedstrijd in 0-0 eindigde.

