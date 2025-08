jax gaat deze zomer met een bezem door de selectie. Vrij veel aankopen uit het tijdperk van Sven Mislintat moesten geloosd worden, dus werd 'kleedkamer 2' in het leven geroepen. Onder hen bevond zich ook reservedoelman Jay Gorter, die onlangs naar het Cypriotische Pafos vertrok.

Terug naar de zomer van 2022. Na enkele bewogen maanden, waaronder het veelbesproken vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars, waait en een nieuwe wind in Amsterdam. De Duitser Sven Mislintat wordt de technische baas en strooit met miljoenen voor - wat achteraf blijkt - mindere goden. Niet veel later zit Mislintat weer thuis en blijft Ajax achter met de puinhoop (lees: dure contracten voor slechtere spelers).

Kleedkamer 2

Na opnieuw een roerige periode stapt Alex Kroes in 2024 in als opvolger van Mislintat. In zijn eerste zomer als (titulair) technisch directeur lukt het hem niet om de spelers te dumpen, maar weet hij er wel een aantal te verhuren. Deze zomer gaat hij met de bezem door de selectie en daarvoor wordt kleedkamer 2 ingericht. Ofwel: spelers die geen toekomst meer hebben bij Ajax krijgen een eigen kleedkamer. Een van hen is Jay Gorter.

De doelman blikt in een openhartig interview met De Telegraaf terug op die vreemde periode. "De club slaat een nieuwe weg in, wil afrekenen met het recente verleden en dat is hun goed recht", erkent Gorter. "Maar je merkte dat het voor de club ook heel onwennig was een 'kleedkamer 2' in het leven te roepen."

'Amateurisme' bij Ajax

Het invoeren van kleedkamer 2 zorgt voor ongeloof bij de betrokkenen. "We hebben met alle spelers die waren verbannen ook wel gelachen om het amateurisme", stelt Gorter. "We kregen de mededeling via een WhatsApp-bericht, mochten alleen op De Toekomst komen als het eerste weg was en deden soms met vijf man een rondootje van veertig minuten."

Toch lopen de verbannelingen er niet de kansjes vanaf, want: "Er telde maar één ding: optimaal fit bij onze nieuwe clubs aankomen." Dat is voor een groot deel inmiddels ook gelukt. Gorter keept tegenwoordig op Cyprus, terwijl Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Jakob Medic en Christian Rasmussen een nieuwe club hebben gevonden. Chuba Akpom is de laatst overgebleven speler en is hard op weg naar een transfer naar het Championship.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.