Onthulling tijdens rechtszaak: Belgisch international leende 100.000 euro van topcrimineel

Radja Nainggolan werd in januari van dit jaar opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grootschalige drugszaak met witwassing. De Belgisch international pleitte onschuldig te zijn voor alle aanklachten, maar volgens HLN heeft hij zijn verklaring inmiddels aangepast.

Nainggolan werd niet verdacht van drugshandel, maar wel van betrokkenheid bij witwassen. De voormalig Belgisch international werd regelmatig verhoord en bleef bij zijn standpunt. Nainggolan zou uit goedheid een aantal mensen financieel geholpen hebben en niet weten dat dit voor criminele bedoelingen zou worden gebruikt. De oud-voetballer van grote clubs als AS Roma en Internazionale werd uiteindelijk vrijgelaten.

Echter is er via crimineel Nasr-Eddine Sekkaki een ander verhaal naar buiten gekomen. De 34-jarige Belg heeft een fors strafblad opgebouwd en had contact met Nainggolan. Na een scheiding waren de rekeningen van de oud-voetballer bevroren, waardoor hij zich tot Sekkaki wendde. Nainggolan had geld nodig om zijn dure levensstijl met gokken en avondjes uit te bekostigen en hij besloot daarom geld te lenen van de crimineel. Dit liet zijn advocaat weten op een besloten rechtszaak tegen Sekkaki.

Sekkaki leende Nainggolan 100.000 euro. De oud-voetballer stortte dit uiteindelijk terug op de rekening van de moeder van de crimineel. Sekkaki was bezig met het verbouwen van zijn huis en dus zette hij de omschrijving: investering huis bij de overboeking. Toch lijkt het voor de strafzaak van Nainggolan niet veel te maken te hebben. Het lenen van het geld en de drugszaak waarvoor de Belgische oud-voetballer werd opgepakt staan los van elkaar.

Door fans en trainers werd Nainggolan op twee verschillende manieren gezien. De Belg was op het veld een geniale speler die met splijtende passes zijn teamgenoten voor het doel kon zetten, maar buiten het veld stond hij bekend als 'enfant terrible'. Nainggolan was er open over dat hij rookte en hij werd regelmatig gespot in Italiaanse uitgaansgelegenheden. De Belg speelde in zijn loopbaan voor grote clubs als AS Roma, Internazionale, Cagliari, SPAL en het Belgische Royal Antwerp.