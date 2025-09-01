Erik ten Hag zit bij Bayer Leverkusen al na een paar maanden op de schopstoel, terwijl ook bij Ajax de druk op John Heitinga steeds verder toeneemt. Voor beide clubs lijkt de situatie nijpend, en mogelijk biedt een vroegtijdig ontslag van Ten Hag in Duitsland perspectief voor de Amsterdammers. Duitse sportmedia trekken harde conclusies over de situatie van Ten Hag. "Het gaat niet meer", klinkt het resoluut.

Ten Hag begon op 1 juli bij Leverkusen, maar 1 september zou zomaar zijn laatste werkdag kunnen zijn. "Dit project heeft geen toekomst. Het zou een enorme verrassing zijn als die Werkself na het begin van de crisis het vertrouwen in Ten Hag zou uitspreken", schrijft BILD, dat voorafgaand aan het eerste duel tegen Hoffenheim nog optimistisch klonk tegen Sportnieuws.nl. "Hij kan héél goed werken met jonge spelers en een team smeden. De vraag is alleen of hij dit snel genoeg kan realiseren, want ze moeten uiteindelijk wel bij de top vier eindigen." Dat vertrouwen lijkt Ten Hag volgens Duitse media nu al niet meer te krijgen.

'Het gaat niet meer'

Ten Hag ging met een sterke reputatie van Ajax naar Manchester United. Echter, na zijn mislukte periode in de Premier League, lijkt dit wederom een teleurstellend hoofdstuk in zijn carrière te worden. Ten Hag verloor de openingswedstrijd thuis van Hoffenheim (1-2) en verspeelde een 3-1 voorsprong tegen tien man van Werder Bremen (3-3). BILD voegt eraan toe: "Het gaat niet meer. De lijst met zijn fouten is te lang. De clubleiding, die zondag over de trainer sprak, weet en ziet dat ook."

Opvallende keuze

De aanstelling van Ten Hag was volgens Duitse media zelfs al een opvallende keuze. Leverkusen had andere plannen voor de opvolging van Xabi Alonso. "Ten Hag was noch de eerste, noch de tweede keus. Leverkusen wilde Cesc Fàbregas van Como en had al bevestiging gekregen van de Spanjaard. Maar Como weigerde de succesvolle coach na wekenlange onderhandelingen te laten gaan. Omdat Leverkusen geen tijd meer had, viel de beslissing eind mei in het voordeel van Ten Hag. Deze beslissing kan nu snel worden teruggedraaid."

'Geloofwaardigheid verloren'

Zijn geloofwaardigheid staat bovendien ter discussie, aldus het toonaangevende sportblad Kicker. "De nieuwe trainer heeft herhaaldelijk voor opschudding gezorgd. Op alle niveaus, zelfs bij zijn grootste medestanders, heeft Ten Hag zijn geloofwaardigheid verloren. Na de kritiek op Erik ten Hag waren er volop mogelijkheden voor Fernando Carro en Simon Rolfes om hem publiekelijk te steunen, maar er gebeurde niets."

Tóch terugkeer bij Ajax?

Een ontslag van Ten Hag kan onverwacht perspectief bieden voor Ajax, waar de resultaten in de eerste vier wedstrijden verre van overtuigend waren. Ajax-fans en analisten zijn uiterst kritisch over trainer John Heitinga en speculeren zelfs over een snelle exit van de jonge coach. Mocht dat gebeuren, dan zou de roep om een terugkeer van hun voormalige succescoach luider dan ooit kunnen klinken.

Bij Ajax liet Ten Hag zich namelijk na een moeizame start en de nodige kritiek gelden als één van de meest succesvolle trainers. Onder zijn leiding veroverden de Amsterdammers driemaal het kampioenschap, tweemaal de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. Misschien wel nog indrukwekkender was de Europese campagne waarin hij Ajax naar de halve finale van de Champions League loodste, met oogstrelend voetbal en uitschakelingen van grootmachten zoals Real Madrid en Juventus.

