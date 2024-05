Ontslagen Brenet neemt volop deel aan feestgedruis bij FC Twente: 'Dat hij veroordeeld is, telt niet voor mij'

Bij FC Twente was het zondagmiddag één groot feest na het behalen van de derde plek en het veiligstellen van de derde voorronde van de Champions League. Opvallend genoeg was ook de op non-actief gestelde Joshua Brenet van de partij bij het feestgedruis. Na de 1-2 zege op PEC Zwolle trok FC Twente-aanvaller Daan Rots Brenet het veld op om samen het feest te vieren.

Brenet werd niet alleen het veld opgetrokken. Hij werd door de spelers op de schouders genomen voor het volle uitvak met Tukkers, mocht mee de kleedkamer in en zat ook in de spelersbus richting Hengelo. Het lijkt allemaal vrij ludiek, maar de reden dat de 30-jarige rechtsback niet meer voor FC Twente speelt, is minder rooskleurig. Brenet werd eind maart veroordeeld tot een maand gevangenisstraf nadat hij tweemaal staande was gehouden voor het rijden zonder rijbewijs. Daarna was het genoeg voor FC Twente dat Brenet daarna razendsnel op non-actief stelde.

FC Twente bevestigt: veroordeelde Joshua Brenet heeft laatste wedstrijd al gespeeld De 30-jarige Joshua Brenet is dinsdag veroordeeld tot een maand cel. De speler van FC Twente is door de rechtbank in Almelo schuldig bevonden aan het tweemaal rijden zonder geldig rijbewijs. Brenet liep nog in een proeftijd van een veroordeling van huiselijk geweld. FC Twente liet weten per direct van Brenet af te willen. Hij heeft z'n laatste wedstrijd in ieder geval al gespeeld.

Veroordeling van Brenet

Brenet werd eind maart veroordeeld tot een maand celstraf omdat hij twee keer zonder rijbewijs reed. Dit gebeurde terwijl hij nog in een proeftijd zat vanwege een veroordeling voor huiselijk geweld. Het Openbaar Ministerie wil dat de rechtsback van FC Twente alsnog een eerder opgelegde voorwaardelijke taakstraf uitvoert. Deze taakstraf van twintig uur, opgelegd op 12 november 2021, kreeg hij voor het mishandelen van zijn vriendin, waarbij hij haar vastpakte en haar keel dichtkneep. Daarnaast kreeg hij een boete van 500 euro. Omdat hij in zijn proeftijd opnieuw de wet overtrad, wil het Openbaar Ministerie dat hij de taakstraf nu alsnog volbrengt.

Ricky van Wolfswinkel steunt Joshua Brenet namens Twente-selectie: 'Gaan dit jaar samen afmaken' Volgens Ricky van Wolfswinkel had de spelersgroep Joshua Brenet liever bij FC Twente gehouden. De verdediger werd deze week permanent uit de selectie gezet, vanwege zijn veroordeling voor rijden zonder rijbewijs.

Geen boodschap aan veroordeling

Hoewel Brenet werd veroordeeld, hadden de FC Twente-spelers daar geen boodschap aan. Onder meer Daan Rots sprak zich uit over de situatie rondom Brenet. "Dat hij veroordeeld is, telt niet voor mij. Daar heb ik even niks mee te maken. Brenet is een paar keer dit seizoen heel belangrijk geweest voor onze ploeg. Hij is onderdeel van dit succes", was de boodschap van Rots, die tijdens de wedstrijd ook al meerdere keren contact zocht met Brenet.