Jeremie Frimpong beleeft zondagmiddag een debuut om niet snel te vergeten voor Liverpool. De rechtsback maakte de 2-1 in de Community Shield tegen Crystal Palace. Frimpong kwam deze zomer over van Bayer Leverkusen.

Liverpool kwam al snel op voorsprong. Het was nieuwbakken spits Hugo Ekitiké die al na vijf minuten de openingstreffer maakte in zijn eerste officiële duel voor de club. Hij was niet de enige debutant: ook Florian Wirtz, Milos Kerkez en Nederlander Jeremie Frimpong maakten hun eerste minuten. Wirtz was de aangever van de goal van Ekitiké.

Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch ontbrak juist in de wedstrijdselectie. Trainer Arne Slot maakte voorafgaand aan de wedstrijd bekend dat hij vannacht vader is geworden. De Nederlandse middenvelder heeft een dochter gekregen met zijn vriendin Cindy Peroti.

Heel lang kon Liverpool niet van de voorsprong genieten. Virgil van Dijk gaf na ongeveer vijftien minuten een penalty weg, omdat de Nederlandse verdediger een stap te laat kwam met een staande tackle. Jean-Philippe Mateta wist wel raad met de strafschop die daarop volgde: 1-1.

Frimpong maakte er vrij snel weer 2-1 van. De rechtsback kwam tot de achterlijn, trok naar binnen en lobte de bal over de keeper heen.