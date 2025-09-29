Robin van Persie heeft afgelopen weekend het bloed onder de nagels bij Johan Derksen gehaald. Dat zei de kritische ex-voetballer bij Vandaag Inside maandagavond. De trainer van Feyenoord liep zich in het uitduel bij FC Groningen dusdanig op te winden langs de kant, dat Derksen even wilde afrekenen met Van Persie.

Voetbaljournalist Valentijn Driessen van De Telegraaf had volgens René van der Gijp een nieuw record gevestigd door in zijn column liefst vijf mensen af te fakkelen. "De zesde zou eigenlijk Van Persie worden, maar daar had ik geen ruimte meer voor." Daarna maakte Derksen maar wat graag ruimte en tijd vrij om te fulmineren over de trainer van Feyenoord. "Ik heb me zo gestoord aan hem. Het is gebruikelijk dat je de bal terugschiet als de tegenpartij de bal uitschiet bij een blessure. Maar dat doe je niet als je twee minuten voor tijd 1-0 achterstaat."

'Hij gedraagt zich heel onvolwassen'

FC Groningen bevond zich in die positie en speelde de bal tot grote woede van Van Persie niet terug na een verkregen ingooi. "Dat is zo'n amateuristische gedachte. Gaat hij zo'n stampij lopen maken en tegen die trainer staan ouwehoeren. Sjonge jonge jonge. Hij gedraagt zich heel onvolwassen die Van Persie." Van der Gijp vond het ook lachwekkend dat Van Persie het deed tegen 'hele aardige man' Dick Lukkien, de trainer van FC Groningen. "Daar geeft Dick helemaal niks om", weet Derksen.

Ernstige blessure

De scheidsrechter van dienst tijdens FC Groningen - Feyenoord, Bas Nijhuis, wordt ook even op de hak genomen. Een fragment van een blessure van Feyenoord-speler Jeng wordt beoordeeld als 'goed gefloten'. Jeng scheurde zijn achillespees af zonder dat er iemand in de buurt was. Van der Gijp snapt wel dat Nijhuis het niet gezien heeft. "Kan gebeuren toch? Is niet zo erg." Volgens Derksen is er een trend aan de gang van voetballers die zich verstappen en dan geblesseerd raken.

Feyenoorder Malcolm Jeng is zondagavond geopereerd aan zijn rechteronderbeen. Dat meldde de Rotterdamse club maandag. Het is niet bekend wat de precieze aard van de blessure is en hoelang de herstelperiode van de 20-jarige Zweed duurt.