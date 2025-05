Ook Ajacied moet vrezen voor schorsing na enorme vechtpartij op bezoek bij FC Groningen

Niet alleen Etienne Vaessen riskeert een schorsing na de grote vechtpartij na afloop van de wedstrijd FC Groningen - Ajax. Er is ook een vooronderzoek gestart naar een speler van de Amsterdammers.

De aanklager betaald voetbal start ook een vooronderzoek naar de Turk Ahmetcan Kaplan, die niet speelde tegen Groningen. De verdediger van Ajax zou een slaande beweging hebben gemaakt naar aanvoerder Leandro Bacuna. Na de late 2-2 van Thijmen Blokzijl sloeg de vlam in de pan in de Euroborg, met een enorm opstootje tot gevolg.

KNVB ziet FC Groningen-keeper Etienne Vaessen 'slaan' en start onderzoek na verhit duel met Ajax Etienne Vaessen moet vrezen dat zijn opvallende acties tijdens en na FC Groningen - Ajax niet zonder gevolgen blijven. De aanklager van de KNVB is namelijk een vooronderzoek gestart naar de gedragingen van de keeper tijdens de verhitte slotfase van het duel woensdagavond (2-2).

In alle hectiek kreeg scheidsrechter Jeroen Manschot niet alles mee. De aanklager betaald voetbal verzamelt de komende dagen alle informatie en komt vervolgens mogelijk met een strafeis. Vaessen kreeg tijdens het duel met Ajax ook een gele kaart en is daardoor geschorst voor het uitduel van zondag met PEC Zwolle.

Hoge schorsing verwacht voor Vaessen

De keeper leek de grootste vechtersbaas van het het hele pak en nam onder anderen Felipe Sánchez Mateos, de assistent-trainer van Ajax te grazen. Robert Maaskant verwacht een lange schorsing voor de keeper, zo zegt hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Als hij een klap heeft uitgedeeld, dan wordt hij geschorst. Punt", trapt Maaskant af.

"En volgens mij krijg je daar zes wedstrijden voor, en dat zeg ik niet uit ervaring", zegt Maaskant terwijl hij knikt van wel. "Ik heb als speler ook een keer een beuk uitgedeeld en daar werd ik toen zes wedstrijden voor geschorst. Als dat het geval is, dan moet hij geschorst worden want dat hoort er niet bij. Maar ik zou wel graag willen weten wat de oorzaak was.

Afwezigen bij Groningen

Luciano Valente mist die wedstrijd ook. De middenvelder van Groningen kreeg tegen Ajax een rode kaart voor een overtreding op Jordan Henderson en is voor een duel geschorst. De club ging met succes in beroep, waardoor Valente mogelijk de play-offs kan spelen als Groningen zich plaatst.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.