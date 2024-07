Ook kritiek na klinkende zege van Oranje: ‘Was heel gevaarlijk, maar ook heel matig’

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Van Aerle was onder de indruk, maar ook kritisch het Nederlands elftal. "Dit had ik vooraf niet verwacht tegen Roemenië", zegt de winnaar van het EK 1988 vanuit München.

Vooraf en in het begin van de wedstrijd was ik best wel sceptisch over onze kansen. Dit had ik vooraf niet verwacht tegen Roemenië. Nederland had het in het begin ook best wel lastig, maar toen was daar weer Cody Gakpo met een geweldige treffer. Daarna liep het als een trein en hadden we het voor rust al moeten beslissen. We hebben zoveel kansen gehad. Het was genieten.

Cody Gakpo scoort een 8 na hoofdrol op EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje Nederland heeft de achtste finales overleefd, met speciale dank aan twee spelers. Tegen Roemenië werd er met 3-0 gewonnen door doelpunten van Cody Gakpo en invaller Donyell Malen (2). Dit zijn de rapportcijfers van Oranje.

Slecht Roemenië

Voor de wedstrijd was ik best wel angstig voor Roemenië. Ik vind ze een heel goede ploeg hebben met veel fysiek en een solide verdediging. Maar dat kwam er totaal niet uit. Ik denk dat het wel met de kracht van Nederland te maken, want Roemenië speelde heel zwak. Ik heb van Oranje genoten in het stadion.

Buitenlandse media lovend over EK-uitblinker bij 'herboren' Nederland: 'In het rijtje met legendes als Shaqiri en Podolski' Het Nederlands elftal versloeg Roemenië dinsdag overtuigend met 3-0 in de achtste finales. Daarmee is Oranjekoorts weer toegenomen, terwijl die na de nederlaag tegen Oostenrijk in de groepsfase tot een dieptepunt. In het buitenland zijn de media lovend over het optreden van Nederland en in het bijzonder over uitblinker Cody Gakpo.

Middenveld was de baas; ook Veerman

De afgelopen week was er ontzettend veel kritiek op het middenveld van Nederland, maar ze waren nu stuk voor stuk uitstekend. Schouten was samen met Reijnders wederom een van de besten. Samen met Malen, Gakpo en Simons waren zij wel écht de uitblinkers. Daar kan ik dan wel van genieten. Daar kom je voor naar het stadion.

'Ik ben er wel klaar mee': Joey Veerman sluit zich af, zet streep onder drama en geniet van Oranje Joey Veerman is dolblij met het halen van de kwartfinale op het EK met het Nederlands elftal. De veelbesproken middenvelder mocht van bondscoach Ronald Koeman tegen Roemenië invallen na zijn pijnlijke wedstrijd tegen Oostenrijk en blikte daar ook nog even op terug. Al deed hij dat liever niet.

En ook de invallers speelden goed, maar ik wil toch wel even Joey Veerman uitlichten. Hij viel goed in. Het was jammer dat hij die megakans miste, maar ik vond het vooral mooi om te zien hoe het Nederlandse publiek de naam van Joey scandeerde. Dat deed me wel deugd. De Oranje-fans hebben hem echt gesteund, zo doe je dat als land.

Kritisch op Dumfries

Er waren wel een paar spelers die ietsjes minder speelden. Vooral centraal achterin met Van Dijk en De Vrij, maar ook Denzel Dumfries. Hij was heel gevaarlijk, maar was zeer matig in de voorzetten. Dat moet gewoon beter, want dan rol je die Roemenen helemaal op. Het was nu telkens te hoog, te hard of tegen de tegenstander aan. Dat moet beter.

Geweldige ambiance in München

Persoonlijk was het een geweldige dag om mee te maken, omdat ik was uitgenodigd door de KNVB om de wedstrijd live te bezoeken in München. Het was een hele belevenis om de Oranje-mars mee te maken. De hele dag was iedereen aan het zingen en doen. Prachtig, man. Het was een super mooie dag. Kon niet mooier.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.