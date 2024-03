Opluchting voor Feyenoord: schade bij Calvin Stengs 'valt gelukkig mee'

Alle Feyenoorders kunnen opgelucht ademhalen. Calvin Stengs, die tegen FC Groningen met een lelijke blessure van het veld werd gehaald, schijnt oké te zijn. Toen Stengs op een brancard de grasmat verliet, zat de schrik er goed in.

Volgens De Telegraaf lijkt het allemaal mee te vallen. De krant meldt dat "uitgebreide scans" hebben aangetoond dat de schade enigszins beperkt is gebleven. Stengs kreeg in de halve finale van de KNVB-beker een flinke trap van Groningen-verdediger Marvin Peersman. De middenvelder werd huilend de Kuip uit gedragen, reden tot zorg bij menig Feyenoorder.

Trainer Arne Slot zei op een persconferentie in de aanloop naar het duel met PSV al dat de speler "een goede nacht heeft gehad". Feyenoord speelt zondag 3 maart tegen de nummer 1 van de Eredivisie. Logischerwijs is Calvin Stengs dan nog aan het bijkomen van zijn blessure.

