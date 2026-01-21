PSV-trainer Peter Bosz heeft vriend en vijand verbaasd met een opvallende keuze in aanloop naar het belangrijke Champions League-duel met Newcastle United. Tegen alle verwachtingen in staat Anass Salah-Eddine aan de aftrap, slechts enkele dagen nadat hij met Marokko actief was in de finale van de Afrika Cup.

Salah-Eddine meldde zich op maandag 15 december bij de nationale ploeg van Marokko. Al snel bleek dat het toernooi tot ver zou kunnen leiden, met de finale gepland op zondag 18 januari. Dat zorgde direct voor hoofdbrekens bij PSV, want slechts drie dagen later stond de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Newcastle United op het programma. En al helemaal met het ontbreken van Sergiño Dest was het gemis van Salah-Eddine moeilijk op te vangen.

Hoofdschuddende Peter Bosz

Een maand geleden was Bosz er nog van overtuigd dat Salah-Eddine onmogelijk inzetbaar zou zijn tegen Newcastle United. Al deed hij zelf luchtig over die twijfel. Op de vraag of hij wel zou kunnen spelen op St. James’ Park, reageerde hij lachend: "Ik denk dat we wel iets kunnen afspreken over een directe vlucht van Marokko naar Engeland." Mocht Marokko de finale winnen, dan zou er volgens hem eerst een huldiging volgen, om daarna direct door te reizen.

Trainer Peter Bosz reageerde destijds zichtbaar verbaasd. "Dat kan helemaal niet, man. Is de finale niet op 19 januari?", vroeg hij hoofdschuddend. Salah-Eddine was echter zeker van zijn zaak: "Nee, het is op mijn verjaardag, 18 januari." Uiteindelijk speelde Marokko inderdaad de finale van de Afrika Cup, maar deze werd verloren van Senegal. Er volgde dus geen huldiging.

Opmerkelijke scenario werkelijkheid

Toch is het opmerkelijke scenario werkelijkheid geworden. Ondanks de fysieke en mentale belasting van een verloren Afrika Cup-finale heeft PSV een manier gevonden om Salah-Eddine binnen drie dagen wedstrijdfit te krijgen voor het duel met Newcastle. Tot verrassing van velen heeft Bosz besloten om hem zelfs een basisplaats te geven.

Bosz heeft er een logische verklaring voor. "Daarmee kunnen we Mauro weer naar het middenveld brengen. Dat is volgens ons héél belangrijk om het middenveld in handen te krijgen. Hij heeft volle gebak getraind en wedstrijden gespeeld, dus hij is fit", legt Bosz uit. Het vertrouwen van de 62-jarige coach onderstreept het belang van de wedstrijd, waarin PSV met een nieuwe overwinning een grote stap kan zetten richting de volgende ronde van de Champions League.

