Opmerkelijk onderonsje tussen beeldschone CBS-reporter en gevatte Chelsea-speler Cole Palmer

Cole Palmer draaide woensdag eigenhandig de Conference League-finale om. Chelsea keek halverwege de tweede helft nog tegen een achterstand aan tegen Real Betis, maar toen stond de sterspeler op. Met twee assists was hij enorm belangrijk in de uiteindelijke 4-1 zege. Het leverde een opmerkelijk beeld op.

Palmer verzorgde de assist op de 1-1 van Enzo Fernández en legde even later de bal na een fraaie actie op de kruin van Nicolas Jackson, die Chelsea op voorsprong zette. Uiteindelijk liepen The Blues nog over de Spanjaarden heen door goals van invaller Jadon Sancho en Moises Caicedo.

Palmer Man of the Match

Na de finale werd Palmer gekroond tot Man of the Match. Dat leverde hem een mini-versie van de trofee van de Conference League op. Palmer vond een interessante manier om zijn persoonlijke prijs mee over het veld te nemen. Terwijl hij het ene na het andere interview afwerkte, zat zijn award geklemd aan de bovenkant bij zijn voetbalbroekje.

Dat merkte ook Anita Jones, de beeldschone verslaggever van CBS op. "Cole, wat een leuke manier om je trofee daar te dragen", begon ze haar interview. Palmer, bijgenaamd Cold Palmer, reageerde zoals alleen hij dat kan: "Ik heb geen zakken, dus ik stop het daar." Op sociale media konden ze geen genoeg krijgen van

"I got no pockets."



Op sociale media konden ze geen genoeg krijgen van Palmers reactie. Ze noemden de sterspeler van Chelsea 'ongedwongen grappig'. Een ander voegde eraan toe: "Ik hoop dat deze man nooit verandert." "Beste voetbalquote ooit", grapte iemand.

Absolute ster bij Chelsea

Palmer verliet in 2023 Manchester City voor Chelsea. Waar hij bij The Citizens liefst zeven prijzen won, waaronder drie landstitels en de Champions League, stond hij bij Chelsea lange tijd droog. Aan Palmer lag dat niet, want in 91 officiële duels was hij goed voor 40 doelpunten en 27 assists. Dit jaar speelde hij vooral in de Premier League, in de groepsfase Conference League was hij zelfs niet ingeschreven. In de knock-outfase liet hij zijn talenten weer zien.

