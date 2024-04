Opmerkelijke beelden in Rotterdam: man die Feyenoord-bus filmt wordt opgepakt, Yankuba Minteh lopend naar huis

Na afloop van De Klassieker kwamen er nog een aantal opmerkelijke beelden naar buiten vanuit Rotterdam. Zo werd een man die de spelersbus van Feyenoord wilde filmen voor de ogen van zijn zoontje een politiebusje in getrokken, en moest Yankuba Minteh lopend naar huis.

Voorafgaand aan de 6-0 overwinning van Feyenoord wilde een Rotterdamse supporter de spelersbus van Feyenoord filmen, maar daar was de politie niet van gediend. Zijn zoontje barstte daarop in tranen uit, en schreeuwde in paniek om zijn vader. Een agent die op de passagiersstoel zat nam de jongen mee het busje in, dat vervolgens wegreed.

Inmiddels heeft de Rotterdamse Eenheid gereageerd dat de man is aangehouden vanwege het roepen van antisemitische leuzen. Het jongetje is meegenomen zodat hij met zijn moeder kon worden herenigd.

Politie Rotterdam, helemaal van de kanker kaart.. Daar waar moordenaars en aanslagplegers vrij rondlopen, word je opgepakt als je een wegrijdende bus filmt... #FEYaja pic.twitter.com/aEDVYLpAmt — FR1908Remco (@Fr1908R) April 7, 2024

Minteh gaat te voet naar huis

Voor Minteh was er geen plek in een bus of auto. De Feyenoorder die twee keer scoorde en een assist gaf moest De Kuip te voet verlaten. Hij heeft zelf geen rijbewijs en ging daarom lopend naar huis. Onderweg werd hij door fans toegezongen en ging hij nog met een aantal van hen op de foto.