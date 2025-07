In de kwartfinale tussen Duitsland en Frankrijk bij het EK voetbal voor vrouwen heeft Kathrin Hendrich zich misdragen. De Duitse kreeg al vroeg in de wedstrijd rood na een hele opmerkelijke actie. Desondanks overleefde Duitsland de topclash en staat het in de halve finale.

De ploeg van bondscoach Christian Wück hield in Basel meer dan honderd minuten met tien speelsters stand tegen Frankrijk (1-1) en sloeg toe in de strafschoppenserie. Duitsland speelt woensdag in Zürich tegen wereldkampioen Spanje. De andere halve finale dinsdag gaat tussen titelverdediger Engeland en Italië.

Trekken aan het haar

Vanaf de 13e minuut speelde Duitsland met tien voetbalsters. Hendrich bleek aan het haar van Griedge Mbock te hebben getrokken na een vrije trap voor Frankrijk. Mbock ging niet naar de grond, maar keek wel verbaasd naar haar tegenstandster. De actie van Hendrich was bijna iedereen in het stadion verder ontgaan, maar de VAR was wel scherp. De scheids werd naar het scherm geroepen en kreeg het moment te zien. Ze trok rood en gaf een penalty aan Frankrijk: 1-0.

Goals

Met een knappe kopbal uit een corner zorgde Sjoeke Nüsken tien minuten later voor de gelijkmaker. Frankrijk zag twee keer een treffer wegens buitenspel afgekeurd worden. Halverwege de tweede helft kregen de Duitse voetbalsters een strafschop na een overtreding op Jule Brand. De matige inzet van Nüsken werd echter gestopt door de Franse keepster Pauline Peyraud-Magnin.

Dlouhé vlasy, culíky, copy...

Láká to za ně tahat, ale ve čtvrtfinále ME?!

Zbytečnost od Kathrin Hendrich

VAR - červená karta - penalta - gól

Němky dva poslední zápasy, dvě červenépic.twitter.com/4mns2aXX0Q — Lucie Macháčová (@LucieMachacova) July 19, 2025

In de verlenging redde Berger nog knap op een schot dat via het hoofd van verdedigster Janina Minge in het doel dreigde te belanden. Melvine Malard schoot in de extra tijd nog op de lat. In de strafschoppenserie stopte Berger de eerste inzet van Amel Majri, maar Sara Däbritz schoot vervolgens op de lat voor Duitsland. Berger eiste alsnog de hoofdrol op door ook de inzet van Alice Sombath te stoppen.

Oranje Leeuwinnen

Frankrijk, groepswinnaar in de poule van het Nederlands elftal, verloor drie jaar geleden van Duitsland in de halve finales van het EK. Duitsland verloor eerder in de groepsfase van Zweden, maar staat door de zwaarbevochten zege op Frankrijk dus opnieuw in de halve finales. Op het vorige EK verloren onze oosterburen de finale van Engeland.

Nederland bleef steken in de groepsfase. De Europees kampioen van 2017 verloor twee van de drie duels. Engeland walste over de Oranje Leeuwinnen heen met 4-0 en Frankrijk met 5-2. Wales werd wel gepakt: 3-0.