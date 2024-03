Opstelling Ajax tegen PEC Zwolle: Steven Bergwijn keert terug, slechts twee verdedigers in de basis

Ajax neemt het zondag om 12.15 uur in de Eredivisie op tegen PEC Zwolle. Eerder dit seizoen werd het in Amsterdam 2-2 en dus hoopt de ploeg van John van 't Schip zondag wel te winnen van de Zwollenaren. Dat is ook hard nodig in de strijd om de vijfde plaats. Makkelijk zal het niet worden, want Ajax begint gehavend aan het duel met PEC.

Door de stunt van NEC tegen PSV zakte Ajax zaterdag naar de zesde plaats in de Eredivisie. Het verschil is één punt, maar doordat de Nijmegenaren een beter doelsaldo hebben dan Ajax moet de ploeg van John van 't Schip winnen om de vijfde plaats weer terug te pakken.

Het duel in Zwolle is het begin van de afscheidstoernee van Van 't Schip als trainer bij Ajax. Hij kondigde donderdag aan dat hij aan het eind van het seizoen stopt. Van 't Schip zit dus nog zeker acht duels op de bank, maar moet vrezen dat daar nog play-offs bijkomen. Alleen een vijfde plaats kan nog redding brengen, maar dan moet aartsrivaal Feyenoord wel te hulp schieten door de beker te winnen.

Afwezigen Ajax

Ajax mist in Zwolle een heleboel spelers. Ahmetcan Kaplan kreeg voor de interlandperiode een rode kaart tegen Sparta en is dus niet van de partij. Daarnaast kampt het met de nodige blessures. Josip Sutalo, Jordan Henderson, Brian Brobbey en Steven Berghuis zijn allemaal niet fit en doen dus niet mee in Zwolle.

Het goede nieuws is dat aanvoerder Steven Bergwijn wel weer fit is. Hij viel tegen Sparta nog in en luisterde zijn rentree op met een goal. In Zwolle staat hij voor het eerst weer in de basis. Voorin zal Chuba Akpom verder de plek van Brobbey in gaan nemen.

Achterin is het even afwachten hoe het precies zal staan, maar het lijkt erop dat Van 't Schip kiest voor Branco van den Boomen centraal achterin en Kenneth Taylor als linksback. Met Jorrel Hato en Devyne Rensch starten er tenslotte maar twee echte verdedigers in de basis.

Opstelling Ajax tegen PEC Zwolle

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Van den Boomen, Hato, Taylor; Tahirovic, Mannsverk, Hlynsson; Godts, Akpom, Bergwijn

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Kersten, Lam, MacNulty; El Azzouzi, Van den Berg, Velanas; Reijnders, Thy, Namli

Laatste nederlaag tegen PEC in 2014

De laatste keer dat Ajax verloor van PEC Zwolle was in 2014, al bijna tien jaar geleden. PEC won dat jaar zelfs tweemaal van Ajax en dat waren niet zomaar duels. Onder trainer Ron Jans wonnen de Zwollenaren eerst een historische bekerfinale met 5-1 en een paar maanden later won het ook met 1-0 in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.