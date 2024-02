Opstelling Feyenoord bij AS Roma: Arne Slot kiest voor Bart Nieuwkoop in de voorhoede

Feyenoord speelt weer eens tegen AS Roma, vanavond in de return in de tussenronde van de Europa League. Arne Slot miste vorige week vijf basisspelers, maar kan in Rome weer over het grootste deel beschikken. Hij kiest voor een opvallende naam voorin.

Bart Nieuwkoop is namelijk de rechtsbuiten tegen AS Roma. Vorige week moest hij door de ziekte van Lutsharel Geertruida als rechtsback spelen. Dat is zijn natuurlijke positie, maar Slot koos eerder dit seizoen ook al een paar keer voor Nieuwkoop in de voorhoede. Dat doet hij in Rome dus ook.

Geertruida keert dus weer terug in de basis en dat geldt ook voor Quinten Timber. Zij misten allebei de heenwedstrijd, maar maakten afgelopen weekend in de moeizame wedstrijd tegen RKC (1-0) weer hun eerste minuten. Hun terugkeer gaat ten koste van Yankuba Minteh en Ramiz Zerrouki.

Igor Paixao scoorde vorige week de goal voor Feyenoord, maar zat afgelopen weekend tegen RKC op de bank. De Braziliaan, die vorig jaar ook in Rome scoorde, krijgt in de return gewoon weer de voorkeur boven Luka Ivanusec.

Opstelling Feyenoord bij AS Roma

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther, Hartman, Hancko, Beelen, Geertruida; Wieffer, Timber, Stengs; Paixao, Gimenez en Nieuwkoop.

Opstelling AS Roma

Opstelling AS Roma: Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy