Opstelling Feyenoord tegen Fortuna Sittard: Slot doet iets geks

Trainer Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard. Daarbij heeft hij iets geks gedaan: hij heeft namelijk niets veranderd.

En dat gebeurt niet zo vaak dit seizoen bij Feyenoord. De Rotterdammers walsten over Ajax heen en omdat er ook geen blessures of pijntjes bij kwamen besloot Slot om voor precies dezelfde elf te kiezen in Sittard.

Justin Bijlow is er weer bij. De van een blessure teruggekeerde keeper begint op de bank en weet ook al dat hij volgende week bij de bekerfinale daar zit. Timon Wellenreuther krijgt voorlopig de voorkeur van Slot, die na de bekerfinale zijn beslissing wil maken voor de laatste vier Eredivisie-wedstrijden.

Opstelling Feyenoord tegen Fortuna Sittard: Wellenreuther, Nieuwkoop, Geertruida, Beelen, Hancko; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Giménez, Paixão.

Feyenoord wil Champions League-voetbal veiligstellen

Feyenoord wil zo snel mogelijk de tweede plaats en dus Champions League-voetbal veiligstellen. Het verschil met nummer drie FC Twente is 9 punten. De club uit Enschede speelt later zondag bij Ajax. Het verschil van Feyenoord met de koploper is qua verliespunten gelijk aan die met Twente (9 punten). Bij een nederlaag van Feyenoord tegen Fortuna Sittard is PSV praktisch kampioen.

Fortuna Sittard speelt voor spek en bonen

Fortuna Sittard staat met nog vijf wedstrijden te spelen stevig in de middenmoot. Na 29 duels en 35 punten (11e plaats) is Fortuna zo goed als veilig. De Limburgers hopen zich in de slotfase van de competitie nog te mengen in de strijd om de play-offs. Dan moet er wel gewonnen worden van Feyenoord.