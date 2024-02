Opstelling PSV tegen PEC Zwolle: Isaac Babadi in de basis, Ismael Saibari afwezig

Isaac Babadi staat in de basis tegen PEC Zwolle. De 18-jarige middenvelder neemt de plek over van Ismael Saibar, die afwezig is. Ook keer André Ramalho weer terug in de ploeg.

In de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund voerde trainer Peter Bosz nog een tactische wisseling in. Jerdy Schouten startte als centrale verdediger waardoor er een plekje vrij kwam op het middenveld voor Malik Tillman. Schouten start net als Joey Veerman 'gewoon' weer op het middenveld. De geblesseerde Armel Bella-Kotchap keert terug op de bank.

Het contract van Babadi loopt komende zomer af, dus is er een kans dat het talent alweer vertrekt. Feyenoord zou de beste papieren hebben om hem binnen te lijven. Babadi stond bij de eerste twee wedstrijden van dit seizoen ook al in de basis, maar werd toen tweemaal in de rust gewisseld. In de rest van het seizoen moest hij genoegen nemen met invalbeurten.

Opstelling PSV tegen PEC Zwolle

PSV: Benítez, Teze, Ramalho, Boscagli, Dest, Schouten, Babadi, Veerman, Bakayoko, De Jong, Lozano



PEC Zwolle: Schendelaar, Van Polen, Kersten, El Azzouzi, Namli, Thy, Van den Berg, Lam, García Mac Nulty, Velanas, Reijnders