Opstellingen Feyenoord en FC Utrecht: goed en slecht nieuws voor Slot

Feyenoord en FC Utrecht nemen het zondagmiddag in De Kuip op tegen elkaar. De ploeg van trainer Arne Slot verdedigt de tweede plaats en wil stiekem omhoog kijken. De mannen van Ron Jans gaan voor de play-offs voor Europees voetbal. De opstellingen zijn bekend.

Slot krijgt afmelding van Ivanusec

Luka Ivanusec is er niet bij in in de basis in De Kuip. De Kroatische linksbuiten zit ook niet bij de selectie. Slecht nieuws voor Arne Slot die verder voor de verwachte opstelling kiest met Igor Paixão op linksbuiten en Yankuba Minteh op rechts. Wel kreeg Slot nog goed nieuws. Hij kan beschikken over de van een blessure teruggekeerde Calvin Stengs. De Feyenoord-coach houdt de aanvallende middenvelder in eerste instantie op de bank.

Feyenoord en FC Utrecht kijken allebei stiekem omhoog

Feyenoord en FC Utrecht zitten een beetje in soortgelijke situaties. Allebei de clubs willen hun positie verdedigen om in ieder geval vast te houden wat ze hebben. Voor de Rotterdammers is dat Champions League-voetbal, voor de Utrechters een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

Feyenoord heeft 9 punten voorsprong op nummer drie FC Twente. Koploper PSV verloor gisteren prompt voor het eerst en daardoor kan de ploeg van Slot de achterstand verkleinen tot 7 punten. Dan is het gat met de koploper kleiner dan die met nummer drie. Komt er nog een titelstrijd in de Eredivisie?

Nummer acht FC Utrecht wil die play-offs in, maar weet ook dat de nummer vijf direct Europees voetbal ingaat bij bekerwinst van Feyenoord. Ajax staat nu vijfde en het verschil met de Amsterdammers is 5 punten. Wie weet gaat Utrecht zich nog mengen in de strijd om plek vijf.

PSV is tegen NEC volledig de weg kwijt en lijdt eerste verlies in Eredivisie Koploper PSV heeft na ruim een jaar weer eens verloren in de Eredivisie. Op bezoek bij NEC ging het mis voor de ploeg van Peter Bosz, die vooraf hoopte dat zijn spelers er een 'uniek seizoen' van zouden maken. Door de verliespartij op bezoek in Nijmegen kan dat niet meer. De thuisploeg won met 3-1.

Opstelling Feyenoord tegen FC Utrecht

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Minteh, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Flamingo, Viergever, Karouani; Bozdogan, Jensen; Fraulo, Toornstra, Boussaid; Lammers.