Opstellingen Overijsselse derby: FC Twente voelt AZ in de nek, Heracles wil weg van streep

Manchester United speelde zaterdagavond na een krankzinnige slotfase gelijk tegen Brentford. Mason Mount schoot de ploeg van Erik ten Hag in blessuretijd op voorsprong, maar gaf de winst alsnog weg. Desondanks mocht United van geluk spreken dat het een punt pakte, want Brentford was de hele wedstrijd de betere. De Engelse media is niet mals voor Ten Hag en zijn team.