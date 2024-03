Opvallend: 'Ajax-spelers willen minder vrije dagen en gaan op eigen initiatief trainen'

De TOTO KNVB Beker zit nu echt in de eindfase en het toernooi is ook belangrijk voor de verdeling van de Nederlandse tickets voor Europees voetbal. De winnaar van de KNVB Beker krijgt namelijk een ticket voor de groepsfase van de Europa League. NEC en Feyenoord zijn nog in de race om de beker te winnen en dus is er nu een bijzondere situatie ontstaan in de strijd om die Europese plekken.