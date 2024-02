Opvallend spandoek bij Lazio - Bayern München: 'Rome of Rotterdam?'

Bayern München gaat woensdag om 21:00 uur op bezoek bij Lazio, voor de achtste finale van de Champions League. Check hier de opstellingen van beide ploegen.

De fans van Bayern München namen het op voor de uitfans van Feyenoord én AS Roma. Zij hingen een spandoek op dat er zonder uitfans geen voetbal is. De fans van Feyenoord en Roma zijn niet welkom in elkaars stadion; de twee teams ontmoeten elkaar in de tussenronde van de Europa League.

Voorbeschouwing

Lazio eindigde tweede in de groepsfase, voor Feyenoord. Ondertussen kreeg Bayern München een klap te verduren in de eigen competitie afgelopen weekend. Er stond een directe strijd om de koppositie op het programma in de Bundesliga. Bayer Leverkusen won met liefst 3-0 en staat nu vijf punten los.

Hoe lang zou Thomas Tuchel nog mogen aanblijven bij een slecht resultaat tegen Lazio? De return staat pas op 5 maart op het programma, dus wat dat betreft is er genoeg tijd om een andere trainer aan te stellen.

Opstellingen Lazio en Bayern München

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Bayern München: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Min-Jae, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.

Matthijs de Ligt moet het bij Bayern doen met een plek op de bank.