Opvallende ranglijst: Johan Cruijff boven Cristiano Ronaldo bij wereldtoppers aller tijden

De Internationale Federatie voor Voetbalgeschiedenis en Statistieken (IFFHS) heeft een opvallende ranglijst vrijgegeven van de tien beste voetballers aller tijden. Lionel Messi voert de lijst aan als beste speler ooit, terwijl Nederland met een iconische legende ook goed vertegenwoordigd is. Cristiano Ronaldo staat ook in de lijst, maar niet op de plek die veel fans hadden verwacht. Welke andere grote namen schitteren er in de erelijst?

Messi, die in 2022 zijn ultieme droom in vervulling zag gaan door met Argentinië het WK te winnen, wordt geroemd om zijn unieke combinatie van scorend vermogen, creativiteit en constante topprestaties. Met een recordaantal van acht Ballon d’Or-titels bekroont hij bijna twintig jaar dominantie in het wereldvoetbal, wat zijn status als de 'beste aller tijden' bevestigt. Daarnaast is hij de meest succesvolle voetballer ooit, met maar liefst 46 titels, verspreid over clubs als Barcelona, PSG en Inter Miami én het Argentijnse nationale team.

Teleurstellende positie voor Cristiano Ronaldo

Pelé staat tweede in de lijst en wordt vooral herinnerd als de speler met de meeste WK-overwinningen (1958, 1962 en 1970). Op de derde plaats prijkt Diego Maradona, die naast zijn WK-overwinning in 1986 ook legendarische status verwierf met zijn clubs en het Argentijnse elftal.

De positie van Ronaldo, die als vierde eindigt, zorgde voor veel discussie. Hoewel hij met 934 officiële doelpunten ’s werelds topscorer aller tijden is en veel grote prijzen won, waaronder een EK met Portugal, ontbreekt een WK-titel in zijn palmares. Dit, in combinatie met het feit dat hij naar mening van de IFFHS minder creativiteit en finesse toonde dan zijn voorgangers, zorgde voor teleurstelling bij zijn fans.

Nederlands trots Johan Cruijff schittert in wereldwijde erelijst

Voor Nederland is Johan Cruijff een grote bron van trots. De legendarische Amsterdammer, grondlegger van het totaalvoetbal en drievoudig Europacup-winnaar met Ajax, staat op een mooie vijfde plek. Cruijff veranderde het voetbal met zijn visie en elegantie en blijft een inspiratie voor velen.

De top tien wordt verder aangevuld met iconen als Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo Fenómeno, Alfredo Di Stéfano en Ronaldinho. Opvallend is dat er slechts één verdediger, Beckenbauer, in de lijst staat en geen doelman, wat aangeeft dat vooral aanvallers en creatieve spelers het voetbal in deze top 10 bepalen. Deze ranglijst van de IFFHS laat zien dat de status van een voetballer niet alleen draait om statistieken en prijzen, maar vooral om de blijvende impact op het spel en de passie die zij bij miljoenen fans weten los te maken.