Frisse wind waait door Turijn. Sinds vorige week heeft Juventus namelijk een nieuwe hoofdtrainer; Luciano Spalletti. De Italiaanse oefenmeester heeft gelijk een opvallende nieuwe rol gegeven aan Oranje-international Teun Koopmeiners.

Na een beroerde seizoensstart, waarin Juventus slechts drie van de eerste acht wedstrijden won, werd trainer Igor Tudor de laan uitgestuurd. Spalletti werd vorige week aangesteld om het seizoen te redden voor de Oude Dame, die momenteel op de zesde plek staat in de Serie A.

Tijdens de eerste wedstrijd van Spalletti, die Juventus met 2-1 won van Cremonese, had de kersverse trainer een opvallende rol voor Koopmeiners. Zo werd de 25-voudig international opgesteld als linker centrale verdediger.

'Dat heeft hij al bewezen'

Koopmeiners maakte in de zomer van 2024 voor 51 miljoen euro de overstap van Atalanta naar Juventus. In Bergamo behaalde de oud-speler van AZ veel succes als aanvallende middenvelder, zo won hij de Europa League vlak voor zijn vertrek. In Turijn wist Koopmeiners nog weinig potten te breken.

Op vele posities wist Koopmeiners geen basisplek af te dwingen. Toch ziet Spalletti in de 27-jarige speler zijn ideale voetballende centrale verdediger in zijn driemans achterhoede. "Hij kan achterin spelen, dat heeft hij al bewezen", vertelde Spalletti tegen de Italiaanse media afgelopen zaterdag.

'We gaan spelen, niet verdedigen'

Zo wilt de trainer, die Napoli twee jaar terug nog kampioen maakte, atractief voetbal spelen. "We gaan spelen, niet verdedigen", zo sprak Spalletti na afloop van de wedstrijd tegen Cremonese, waar oude rot Jamie Vardy nog trefzeker voor was.

La Gazzetto dello Sport was lyrisch over het optreden van Koopmeiners als centrale verdediger. Zo spreekt de Italiaanse sportkrant over de 'eerste tactische meesterzet van Spalletti'. Ze zien ook dat met Koopmeiners achterin, Juventus weer potentie heeft om mee te strijden voor het kampioenschap, mits ze constant blijven presteren.

