Op een tweedaagse, georganiseerd door de Eredivisie CV, kwamen alle technisch directeuren van Nederland bij elkaar en kregen zij de nodige informatieve sessies. Eén daarvan was erg opvallend, als we Martin van Geel moeten geloven. De technisch man bij de ECV vertelde dat scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen langskwam en die had een bijzondere statistiek te melden: “Dat is erg tegenstrijdig.”

Het scheidsrechterskorps staat al sinds jaar-en-dag onder druk en krijgt steevast veel kritiek. Maar het laatste jaar lijkt dat toch wel enorm aan te nemen. Dit seizoen is volgens de analitici, oud-scheidsrechters en de buitenwereld het niveau lager dan ooit geweest en moet er wat gebeuren.

Van Meenen zei ooit zelf dat hij geregeld clubs belt om excuses te maken, wat nu een totaal eigen leven is gaan leiden. “Het is een nachtmerrie voor Van Meenen”, zei Dick Jol laatst nog in gesprek met deze website. Maar, zo wist Martin van Geel in Sportnieuws.nl De Maaskantine te vertellen, dat valt nog allemaal wel mee.

Hij deelt wat informatie over de afgelopen tweedaagse waar Van Meenen dus sprak met de technische mensen van alle profclubs uit de Eredivisie. “Hij hield een presentatie over het beleid van de arbitrage”, begint Van Geel in gesprek met Robert Maaskant. “Daar is natuurlijk van alles om te doen. Daar kan ook nog wel eens kritiek op zijn. Maar ik zeg dan: kritiek komt van de onwetenden, maak ze wetend en deelgenoot van het beleid. Dan komt er misschien meer begrip.”

Dan deelt hij een vreemde statistiek: “Het gekke is, Robert… Er worden minder fouten gemaakt door de arbitrage, maar het is steeds meer een item. Dat is eigenlijk iets tegenstrijdigs. Maar je moet het kenbaar blijven maken, ik had de indruk dat het goed opgepakt werd door de technisch verantwoordelijken.”

Toch is de arbitrage punt van ergernis in Nederland. Bij Vandaag Inside mag Bas Nijhuis vaak uitleggen wat er mankeerde aan beslissingen van het eerdere weekend, maar ook oud-scheidsrechter Mario van der Ende heeft vaak zijn mening klaar in gesprek Sportnieuws.nl.

