Wout Weghorst blijft een opvallende verschijning, mede door zijn theatrale houding en uitbundige emotionele reacties. Deze roepen regelmatig gemengde reacties op bij zowel fans als critici. Toch toont de spits van Ajax keer op keer aan waarom hij een belangrijke rol vervult in het huidige Ajax. Tegen FC Twente liet hij opnieuw zien dat zijn waarde veel verder gaat dan alleen het scoren van doelpunten.

Het werd Wout Weghorst knap lastig gemaakt in de vijandige Grolsch Veste. Met een striemend fluitconcert werd de spits onthaald door het Twentse publiek, en voor rust had hij het zichtbaar zwaar tegen routinier Robin Pröpper en de pas zeventienjarige Ruud Nijstad. Hoewel Weghorst in de eerste helft onzichtbaar was, liet hij daarna zien waarom hij wél een onmisbare schakel is.

'Wij staan achter de trainer'

In de tweede helft sloeg hij toe, toen de verdediging van FC Twente hem even uit het oog verloor. Met zijn zesde doelpunt in acht duels bevestigde hij wederom zijn waarde. Het was niet alleen de goal waardoor hij in de schijnwerpers kwam, maar ook zijn acties daarna. Weghorst rende naar de fel bekritiseerde trainer John Heitinga en gaf een duidelijk signaal: Wij staan achter de trainer.

Een paar jaar geleden zou een type speler als Weghorst absoluut niet in de smaak zijn gevallen bij Ajax-supporters, maar in de huidige situatie is hij precies wat het team nodig heeft. Met zijn scorend vermogen en onvermoeibare strijdlust is hij een voorbeeld voor zijn teamgenoten. En zolang de Oranje-international zijn doelpunten blijft maken, staat zijn opvallende gedrag in ieder geval ook minder ter discussie.

Het is nu aan John Heitinga

Weghorst krijgt niet altijd waardering voor zijn gedrag, maar hij heeft wel laten zien dat hij meer is dan alleen een spits die doelpunten maakt. Zijn prestaties op cruciale momenten en zijn harde werk maken hem een onmisbare kracht voor het huidige Ajax. Het is nu aan trainer John Heitinga om een team te vormen dat dezelfde inzet toont als Weghorst. Dat dit mogelijk is met de huidige selectie, heeft zijn voorganger Francesco Farioli al laten zien.

